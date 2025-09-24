Algunos cursos de Herri Arte Eskola continúan con plazas libres

ErrenteriaAlgunos cursos de Herri Arte Eskola continúan con plazas libres
Las clases de euskal dantza, claqué y ballet para el alumnado de entre ocho y nueve años continúan tienen varios grupos disponibles
Errenteria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:49
Algunas de las disciplinas que ofrece Herri Arte Eskola aún cuentan con plazas libres para las que la inscripción continúa abierta para el próximo ... curso. Es el caso de la Iniciación Artística Multidisciplinar, que a pesar de tener cubiertas las plazas para los más pequeños, todavía hay hueco para los alumnos de cinco, seis y siete años.
En el caso de las artes plásticas y visuales, existe la posibilidad de inscribirse en tres grupos. Por un lado en Proyectos creativos, hay plazas disponibles para el alumnado de entre ocho y nueve años en las clases de los lunes y miércoles de 19.00 a 20.00 horas. En cuanto a la ilustración hay plazas disponibles para los mayores de 18 años para los viernes de 15.30 a 17.30 horas. Asimismo, Dibujo, cómic y animación cuenta con espacio para jóvenes de entre doce y 18 años para las clases los lunes de 15.30 a 17.30 horas.
Las opciones de euskal dantza, claqué y ballet tienen varios grupos siguen abiertos. Los alumnos de entre ocho y nueve años tienen la opción de apuntarse a alguna de las tres opciones a modo de iniciación. Además, existe la posibilidad de inscribirse a las clases de ballet para mayores de 18 años los viernes de 18.00 a 19.30 horas.
Quienes quieran iniciarse en el mundo del teatro también tienen su oportunidad. En este caso los niños de entre ocho y nueve años y los jóvenes de entre doce y 14 años. En cuanto a la oferta musical, quedan plazas para el aprendizaje de flauta, trompeta, violonchelo, violín y viola. Por último, en el servicio que Herri Arte Eskola oferta al mediodía en los centros escolares de la localidad, la matriculación continúa abierta hasta completar las plazas. Para cualquier duda puede consultarse la web de arteskola.errenteria.eus o llamar al 943 44 96 33 así como enviar un email a info@arteskola.eus.
