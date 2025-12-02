La cubierta de la piscina de Fanderia incumple la normativa de Costas

La cubierta de las piscinas de Fanderia podría volver a reponerse a su estado original por ejecutar la obra sin la autorización de Costas. ... Y es que el 4 de octubre del año pasado, URA (Agencia Vasca del Agua) notificó un expediente sancionador al Ayuntamiento de Errenteria por infracción grave, imponiendo una multa de 37.500 euros y la obligación de reponer la zona a su estado original, lo que podría suponer la retirada de la cubierta recién instalada.

En este aspecto, desde URA afirman que la sanción interpuesta se debe a que «el ámbito de la servidumbre de protección marítimo terrestre sí que permitía hacer una cubierta retráctil, pero no una que permaneciera tapada siempre». Tras ejecutar el proyecto que finalizó en mayo del año pasado, URA se percató de que la nueva cubierta «no era tan retráctil como la anterior, algo que incumple por tanto la norma».

Alegación a Costas

El PSE-EE exige que «se reconduzca la situación porque las repercusiones pueden ser catastróficas para el municipio»

Por su parte, y tras conocerse el expediente de URA, el Ayuntamiento ha presentado una alegación a Costas para saber si la zona en la que se ubica dicha cubierta es una zona de servidumbre marítimo terrestre o está fuera de ella. En caso de estar fuera de ella «seguiría siendo zona de protección», como destacan desde la agencia vasca.

En el supuesto de que se resolviera como tal «la normativa es más laxa, por lo que la cubierta podría cumplir con la normativa», aclaran desde URA. Por tanto, la nueva cubierta se encuentra a la espera de que Costas decida. Si se da la razón de manera definitiva a URA y Costas, las consecuencias serían trágicas, puesto que se requerirá la retirada de la actual cubierta.

Preocupación en el PSE-EE

Ante esta situación, el Partido Socialista de Errenteria muestra su preocupación. «La intervención, con un coste superior a los 650.000 euros (de los cuales 170.000 provenían de la Diputación), se llevó a cabo sin disponer de los permisos requeridos», aseguran.

Asimismo, tal y como explican, «una vez detectada la irregularidad, URA instó al Ayuntamiento a legalizar la obra, pero la autorización fue denegada por incumplir la legislación vigente en materia de Costas. El recurso de alzada presentado por el consistorio ante la Viceconsejería de Sostenibilidad Medioambiental fue igualmente desestimado».

Por su parte, desde el PSE-EE «creemos que el Ayuntamiento no ha sido transparente con este proceso». Asimismo, recuerdan que «el asunto se encuentra judicializado, y que, hasta el momento, el Ayuntamiento ha perdido en todas las instancias administrativas».

A pesar de ello, esperan que «se reconduzca la situación porque las repercusiones pueden ser catastróficas para el municipio». Y es que como destacan «además de su impacto económico, el grupo socialista alerta de que el caso pone en entredicho la credibilidad institucional del Ayuntamiento y la confianza de los vecinos y vecinas en su Gobierno local».