La cubierta incumple las normas establecidas por Costas.

Errenteria

La cubierta de la piscina de Fanderia incumple la normativa de Costas

La Agencia Vasca del Agua (URA) sancionó al Ayuntamiento con 37.500 euros, pero el Gobierno ha presentado alegaciones

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Comenta

La cubierta de las piscinas de Fanderia podría volver a reponerse a su estado original por ejecutar la obra sin la autorización de Costas. ... Y es que el 4 de octubre del año pasado, URA (Agencia Vasca del Agua) notificó un expediente sancionador al Ayuntamiento de Errenteria por infracción grave, imponiendo una multa de 37.500 euros y la obligación de reponer la zona a su estado original, lo que podría suponer la retirada de la cubierta recién instalada.

