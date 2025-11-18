Cuatro jornadas de mucha música por Santa Cecilia

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 18 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Los centros de jubilados de Errenteria disfrutarán de una bonita oferta de conciertos por Santa Cecilia. Y es que por la celebración de la patrona de la música, Herri Arte Eskola, ha organizado varios eventos que tendrán lugar en dichos centros, así como en Lekuona Fabrika y las distintas calles de la villa galletera.

En esta línea, como ha explicado Iñaki Queralt, presidente de Herri Arte Eskola, «este ciclo se ha organizado con el objetivo de acercar la educación artística y la cultura a distintos barrios de Errenteria y favorecer el acceso a la cultura». En concreto lo ha hecho en colaboración con todos los clubes de personas jubiladas y la residencia de personas mayores de la localidad.

Además, el alumnado participa en varios conciertos de distinta tipología. Así, tendrán la oportunidad de participar en diferentes formatos y de seguir aprendiendo a través de la experiencia

Programación

Todo arrancará el próximo 21 de noviembre. En esa fecha, el alumnado de canto, cuerda viento, plano y trikitixa de la escuela ofrecerá conciertos en solitario o en grupo, en seis centros de personas jubiladas de Errenteria a partir de las 18.30 horas. Será en el Centro Laguntasuna de Gabierrota, en el Centro La Magdalena de Alaberga, en el Centro Parque de Galtzaraborda, en el Centro San José de Kaputxinos, en el Centro Arramendipe de Pontika, y en el Centro Beti Bizkor de Olibet.

Así pues, el 22 de noviembre, Santa Cecilia, será el turno de disfrutar del programa principal de Herri Arte Eskola, que se desarrollará a partir de las 12.30 horas en Lekuona Fabrika. La orquesta de cámara, la banda y el alumnado de ballet y danza urbano- contemporánea ofrecerán una actuación muy variada.

Además, también se podrá disfrutar del proyecto de danza y música Atlantikaldia 4.0', estrenado recientemente en el mismo festival. Este espectáculo fusiona la cultura vasca y la Occitania, combinando instrumentos, melodías y danzas de ambos territorios. El alumnado de teatro de la escuela se encargará de presentar el evento. Las entradas serán gratuitas, pero será necesario recoger las invitaciones en la oficina de atención al público de Herri Arte Eskola.

Los txistularis, también protagonistas

Por su parte, el 23 de noviembre, la Banda Municipal de Txistularis amenizará las calles del centro del municipio con una diana, a partir de las 9.30 horas. Tras ello, a las 12,00 horas, ofrecerá un concierto especial junto al alumnado de txistu y percusión de Herri Arte Eskola y otros txistularis del municipio en la Plaza Xabier Olaskoaga.

Para cerrar el programa, el 25 de noviembre, a las 19.00 horas, el grupo de cuerda de adultos de Herri Arte Eskola ofrecerá un concierto en el Centro San Agustín de Agustinas. Del mismo modo, actuarán el grupo de Txalaparta y el grupo de Alboka en el Centro Bienvenido de Beraun, también a las 19.00 horas.