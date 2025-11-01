«Creemos que es necesario un cambio de ciclo en Errenteria»

Isaac Palencia (Bembibre 1987) es el líder del PSE-EE de Errenteria, partido mayoritario en la oposición. Tras más de dos años de legislatura, Palencia ... analiza la situación de la villa galletera. Un ecuador de mandato que valora de manera «negativa». puesto que «la gestión de EH-Bildu no propone soluciones a los problemas que enfrentamos».

–¿Cómo valora el mandato del equipo de Gobierno hasta la fecha?

– La valoración que hacemos del gobierno de esta legislatura es negativa. Además, creemos que es necesario un cambio de ciclo en el municipio, y esto lo vemos en diferentes aspectos. Entre ellos destacan la vivienda, la movilidad o el desarrollo económico. Pensamos que el gobierno liderado por EH-Bildu no está sabiendo enfocar estos problemas.

VIVIENDA«La declaración de zona tensionada no soluciona el problema, se necesita ambición»TOPO«Bide Berria es una campaña de pagada con dinero público que nos ha costado 25.000 euros»

– Ha mencionado algunos temas clave. Entre ellos la vivienda ocupa un lugar crucial, ¿qué opina al respecto de la gestión que se ha realizado?

– La vivienda es el principal problema del municipio, y eso hay que decirlo sin paños calientes. No obstante, además de la situación que se vive en Euskadi, en Errenteria tenemos una problemática añadida. No solo tenemos precios altos de alquiler, sino que ahora mismo no hay ninguna vivienda disponible para alquilar en ningún portal inmobiliario.

–¿Qué opina sobre la declaración de zona tensionada?

– La valoración que hacemos tanto de la declaración de zona tensionada como de la aprobación de los índices de referencia es muy positiva. No obstante, diferimos en un tema con EH-Bildu porque la declaración de zona tensionada no es una solución per se. Esa declaración supone la aceptación de que tenemos un problema, pero la solución tiene que venir por parte del ayuntamiento, y aquí es donde yo paso a ser crítico. Por un ladoe está el plan de vivienda que se aprobó hace ya año y medio y por otro lado creo que falta ambición con las diferentes medidas que se están poniendo en marcha.

– ¿De qué manera solucionaría usted esta problemática?

– Hay que diversificar la actuación. Creo que por un lado hay que actuar en la oferta, ampliando el parque de vivienda protegida, pero también hay que actuar en la vivienda vacía, en la fiscalidad, en políticas de emancipación juvenil, y en ninguna de esas se está actuando como se debería.

– ¿Parte de la solución pasa por construir en Gamongoa?

– Gamongoa es un proyecto que se aprobó en 2004, que en su momento preveía activar 700 viviendas en total, de las cuales el 75% eran viviendas protegidas. Del 2004 hasta ahora, no se ha puesto en marcha, y lo que es necesario es, primero, que el ayuntamiento ejerza el liderazgo que le corresponde para que esto se ponga en marcha. Lo que estamos solicitando es que el Gobierno ejerza su responsabilidad de liderar y de promover que Gamongoa se ponga en marcha. Además de eso, creemos que la responsabilidad del es poner en marcha otro tipo de promoción. Es decir, Gamongoa ya fue aprobado hace 20 años, ya tendría que estar desarrollado, el gobierno ya tendría que haberlo impulsado y ya tendríamos que tener esas 440 viviendas protegidas.

– ¿Qué opina de la presentación del proyecto Bide Berria?

– Bide Berria es una campaña de comunicación pagada con dinero público que nos ha costado 25.000 euros que simplemente son imágenes. No tiene proyecto de financiación, no tiene proyecto técnico, no tiene una propuesta real que pueda ser útil a todo este debate.

– ¿Cree que se puede soterrar el paso del topo por la villa?

– Hubo un proyecto de soterramiento del topo hasta 2012, pero entró EH Bildu y lo paralizó. De 2012 hasta aquí no han propuesto nada ni han presentado una propuesta de soterramiento. Los únicos que han movido el tema del soterramiento hemos sido el grupo socialista, presentando dos mociones en el ayuntamiento.

– ¿Ve asumible que el topo pase cada siete minutos por el tramo actual?

– Es inasumible en un municipio en el que va a pasar el topo cada siete minutos que tengamos todavía un paso a nivel y que no tengamos Galtzaraborda tapada. La consejera Susana García ha decidido poner encima de la mesa un proyecto a vistas de que no hay soterramiento posible. Un proyecto alternativo que supone tapar Galtzaraborda, renovar las dos estaciones y quitar el paso a nivel de Gaztaño.

– Eusko Trenbide Sarea aseguró que la financiación de la intervención se daría en caso de que hubiera un aumento de los viajeros; ¿está de acuerdo con ello?

– Esos son los criterios de ETS para los proyectos. Son obras que suponen una regeneración urbana. No obstante, por lo que estamos contentos, sobre todo, es porque ETS haya dado el paso de afrontar dos de los grandes retos que tiene el municipio.

– Continuando con la movilidad, ¿cómo ve la situación de la misma en la villa?

– Aquí tenemos un problema de base, que es que no tenemos un plan de movilidad. Leí en una entrevista en este periódico que la alcaldesa decía que sí que había, pero eso no es cierto. No contamos con un plan de movilidad urbana sostenible, que es lo que tienen los municipios medianos y grandes para ordenar todas las políticas de movilidad.

– El aparcamiento también es un reto...

– Desde luego. Tenemos un problema estructural de falta de aparcamiento, sobre todo en varios barrios. Además tenemos un gobierno que no actúa. EH Bildu se comprometió a poner en marcha 400 plazas de aparcamiento durante esta legislatura. 200 de esas plazas iban a estar en Olibet Casas Nuevas y 200 en Altzate. Sin embargo, nos encontramos con que las de Olibet han pasado a ser sesenta.

– ¿Cómo ve la situación del comercio en Errenteria?

– Tenemos un dato demoledor. Desde 2018 el comercio ha caído un 20%. Somos muy críticos sobre todo con la falta de actuaciones que se están desarrollando en los barrios y creemos que hay que apostar por eso, sobre todo en regeneración urbana de las zonas comerciales. Ejemplo de ello son las calles Mauricio Ravel y Aita Donostia, que necesitan una intervención cuanto antes.

– En esta línea, ¿cómo ve las campañas de bonos?

– Ocurre al igual que con la declaración de zona tensionada. Los bonos son una gran herramienta para fomentar la compra pero creo que no es algo que pueda solucionar el problema per se.