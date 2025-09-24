La coral oiartzuarra Lartaun Abesbatza ofrecerá su concierto 'Bide Frantsesa'

Los seguidores de la música coral tienen una bonita cita este domingo, día 28, a las 12.00 horas con el concierto que ofrecerá ... Lartaun Abesbatza de Oiartzun. Un espectáculo que inaugurará los conciertos de la nueva temporada en la basílica María Magdalena.

En este caso, la agrupación oiartzuarra ofrecerá su concierto 'Bide Frantsesa', que hace un homenaje a esa ruta tan característica del Camino de Santiago. Por ello, este será un programa en el que se realizará un bonito viaje que arrancará en Ipar Euskal Herria para llegar hasta Galicia y finalmente acabar en casa.

El concierto arrancará con dos obras de Etxahun Iruri. Se tratan de 'Goizian argi hasita' y 'Phartitze trixte huntan'. La música continuará sonando a ritmo de 'Kaiku', de Alexander Lesbordes, 'Iaute Iaute' de Josu Elberdin o 'Maitia nun zira'.

El viaje por los distintos lugares del norte continuará con 'Esta Tierra' de Javier Busto, canción que describe la belleza del paisaje castellano. Con ello, se llegará a Asturias para escuchar a Julio Domínguez y su canción 'Cantos Asturianos'. De este modo se llegará hasta el final del camino con 'O voso galo comadre', título de una de las más populares canciones de folclore gallego.

Para finalizar, y de vuelta en nuestras tierras, se cantarán 'Horra hor goiko', 'Oihaneko zuhainetan' y 'Ama begira zazu'. Toda esta variedad de música estará dirigida por Maddalen Dorronsoro mientras que Martin Otazo Izagirre actuará como solista.

Un coro, un objetivo

Tras ser creada en 1964 por Jon Oñatibia, el objetivo de la coral oiartzuarra siempre ha sido el mismo: dar a conocer la música coral en el municipio, así como sus alrededores. Tras el fallecimiento de Oñatibia el grupo ha sido comandado por diversas personas. Iñaki Altuna recogió el primer relevo, al que le siguieron Agustín Mendizabal, Alaitz Guridi y Fernando Boto, hasta llegar la actual directora Maddalen Dorronsoro, quien dirige el coro desde 2009.

Por su parte, Lartaun Abesbatza siempre ha fomentado el intercambio de experiencias con otros grupos, y corales de Euskal Herria han acudido a Oiartzun y a todas ellas ha devuelto visita la coral en diferentes jornadas de confraternización. Ha acudido también a otros puntos más lejanos, como a diferentes pueblos de Asturias, Rioja y Cataluña.