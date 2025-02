El conjunto femenino no pasa del empate en su visita a Tolosa

«Tuvimos tres córners al final del encuentro en los que pudimos meter un gol en cada uno de ellos». Eso es lo que asegura ... la entrenadora del Touring femenino, Arantza del Puerto, quien salió satisfecha con el encuentro que sus chicas realizaron el pasado sábado en Tolosa. Las rojillas hicieron un buen fútbol de principio a fin, pero de nuevo no se pudieron aprovechar las ocasiones.

Y es que de nuevo se demostró que el acierto es lo que te hace ganar independientemente del juego que propongas. No obstante, Arantza del Puerto se mostró satisfecha con el trabajo del equipo. «A pesar de haber podido ganar, la realidad es que el equipo disputó muy buenos minutos ante un rival complicado como es el Tolosa».

Por su parte, el equipo suma tres empates de manera consecutiva, algo que no preocupa en exceso a la entrenadora. Y es que como recalcaba hace unos partidos, «o ganamos o perdemos, pero no empatamos». Pues parece que la dinámica ha cambiado y de no tener empates en la cuenta, ya hay tres.

Unos puntos que vienen bien, pero que en ningún caso deben saber como una victoria. En este sentido, el equipo buscará un triunfo en su próximo choque ante el Goierri Gorri en casa el domingo a las 11.00 horas. Un rival muy difícil que se encuentra en tercera posición con 39 puntos. Por ello, como afirma convencida la entrenadora, «debemos salir bien al campo para empezar el partido con las mejores sensaciones».