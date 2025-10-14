Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los coros disfrutaron el pasado año de Lekuona Fabrika
Errenteria

Comienza la cuenta atrás para el concurso de villancicos: inscripciones desde este miércoles

Ereintza Elkartea y la Federación de Coros de Gipuzkoa son los organizadores del 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa que se celebrará el 27 de diciembre en Lekuona Fabrika

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 14 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Una vez pasado el verano están quienes ya cuentan los días para que llegue la época navideña. Por ello, un año más. Ereintza Elkartea y ... la Federación de Coros de Gipuzkoa han convocado el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos que se celebrará el sábado 27 de diciembre. Un clásico que sin duda volverá a ser espectacular.

