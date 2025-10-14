Comienza la cuenta atrás para el concurso de villancicos: inscripciones desde este miércoles
Ereintza Elkartea y la Federación de Coros de Gipuzkoa son los organizadores del 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa que se celebrará el 27 de diciembre en Lekuona Fabrika
Martin Sansinenea
Errenteria
Martes, 14 de octubre 2025, 12:07
Una vez pasado el verano están quienes ya cuentan los días para que llegue la época navideña. Por ello, un año más. Ereintza Elkartea y ... la Federación de Coros de Gipuzkoa han convocado el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos que se celebrará el sábado 27 de diciembre. Un clásico que sin duda volverá a ser espectacular.
Tras su estreno el pasado año, el acto volverá a celebrarse en el Auditorio de Lekuona Fabrika, escenario mucho más apropiado que el polideportivo para la celebración de un evento musical. Asimismo, se amplía la demarcación provincial y se convoca sin límites geográficos. Así, pueden participar coros, federados o no, de cualquier lugar de Euskadi, norte o sur, así como de otras Comunidades Autónomas.
Además, se establecen importantes premios de 1.500, 1.100 y 700 euros para los tres primeros coros clasificados así como dietas de participación y de desplazamientos de los coros. Por su parte, se aceptará la participación como máximo de ocho grupos y la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
La inscripción, y solicitud de información en su caso, se formalizará en la sede de la Federación de Coros de Gipuzkoa por correo electrónico info@federagaf.net del 15 de octubre hasta el 15 de noviembre.
Las bases se pueden consultar en la web ereintza.com pestaña de Gabon Abesti y en la web de la Federación de Coros de Gipuzkoa gaf.eus en la pestaña de actividades.
