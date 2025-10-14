Comienza la cuenta atrás para el concurso de villancicos: inscripciones desde este miércoles

Una vez pasado el verano están quienes ya cuentan los días para que llegue la época navideña. Por ello, un año más. Ereintza Elkartea y ... la Federación de Coros de Gipuzkoa han convocado el 79 Concurso de Villancicos Gipuzkoa para coros de jóvenes y adultos que se celebrará el sábado 27 de diciembre. Un clásico que sin duda volverá a ser espectacular.

Tras su estreno el pasado año, el acto volverá a celebrarse en el Auditorio de Lekuona Fabrika, escenario mucho más apropiado que el polideportivo para la celebración de un evento musical. Asimismo, se amplía la demarcación provincial y se convoca sin límites geográficos. Así, pueden participar coros, federados o no, de cualquier lugar de Euskadi, norte o sur, así como de otras Comunidades Autónomas.

Además, se establecen importantes premios de 1.500, 1.100 y 700 euros para los tres primeros coros clasificados así como dietas de participación y de desplazamientos de los coros. Por su parte, se aceptará la participación como máximo de ocho grupos y la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.

La inscripción, y solicitud de información en su caso, se formalizará en la sede de la Federación de Coros de Gipuzkoa por correo electrónico info@federagaf.net del 15 de octubre hasta el 15 de noviembre.

Las bases se pueden consultar en la web ereintza.com pestaña de Gabon Abesti y en la web de la Federación de Coros de Gipuzkoa gaf.eus en la pestaña de actividades.