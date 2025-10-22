El comercio local de Errenteria protagonizará un gran desfile de moda Trece negocios de la villa estarán presentes en la Moda Desfilea que tendrá lugar el sábado a las 18.30 horas en la Sala José Luis Caso

Errenteria también tiene algo que decir en el mundo de la moda. Por ello, de la mano de quince comercios de la villa junto a la colaboración de Eureka Dance y bajo la presentación de Mónica García, el próximo sábado 25 de octubre la Sala José Luis Caso de Merkatuzar se convertirá en una auténtica pasarela. De este modo, los comercios presentarán a partir de las 18.30 horas las últimas tendencias de moda otoño-invierno en el Moda Desfilea. Una propuesta que se realizó por última vez en 2022 y que este año vuelve con más ganas que nunca.

En este sentido, además de ser una presentación de las últimas tendencias, la jornada servirá sobre todo para «poner en valor el trabajo del comercio local», tal y como ha destacado Maika Martín, como presidenta de la Asociación Errenkoalde. Además, «lo que buscamos es que este desfile de moda sea un evento más en el pueblo, que sea un fijo, para que los vecinos de la villa puedan disfrutar de sus comercios y de este modo no tengan que irse fuera».

Entre las novedades con las que contará este desfile destaca la presencia de Eureka Dance, que participará por primera vez. En esta línea, Oliber Nestar, responsable del estudio de baila, ha asegurado que «tenemos un abanico muy amplio de personas naturales y diversas que van a tener la oportunidad de hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados». No obstante, ha afirmado que «ha habido varios retos». Entre ellos destaca «la coordinación con tantos comercios, que sin duda ha sido complicado, pero creemos que el resultado de todo este trabajo podrá disfrutarse el sábado».

Asimismo, ha subrayado que «el evento del sábado será más que interesante, puesto que habrá unos ochenta modelos desfilando, lo que habla de la envergadura de lo que hemos organizado» Por su parte, Nestar ha querido hacer hincapié en «la importancia que tenemos los comercios y negocios de Errenteria, porque somos imprescindibles para llenar de vida esta localidad».

«Nos da visibilidad»

Entre las muchas tiendas que componen el desfile se encuentra Donde Koro. La emblemática tienda de Beraun estará el sábado en la pasarela. Koro Carrillo, dueña del negocio, ha subrayado la importancia que tienen estos eventos «a la hora de dar visibilidad a nuestros negocios». En su caso concreto, añade que «hay mucha gente que nos conoce pero que no se anima a subir a Beraun, por lo que tendrá la oportunidad de vernos en el centro».

En este sentido, su propuesta contará con «prendas que todavía no están en la tienda, así que quien quiera verlas por primera vez tiene que venir. Habrá looks muy acertados desde mi punto de vista, ya que pueden ser vestidos por chicas jóvenes pero también por señoras que quieran ponerse algo más atrevido». Además, Carrillo ha querido expresar su agradecimiento a «las modelos, que durante todo el proceso han sido realmente agradables con todas nosotras».

Las ferreterías también desfilan

Por su parte, el desfile también contará con establecimientos que no se dedican a la moda. Ejemplo de ello es la Ferretería El Candao. «Estoy con muchos nervios y con mucha ilusión», ha destacado Ana Ruiz, propietaria del negocio ubicado en Beraun. Y es que como ha asegurado sonriente, «nunca me había imaginado que sería posible participar en un evento como este». No obstante, «los asistentes podrán ver propuestas que tienen que ver con las vestimentas del trabajo, y pienso que el resultado ha sido muy bueno», afirma.

Junto a estos negocios también participarán Blond Kolor, Kalima, Paris Lentzeria, Mabel Berri, Rasgos, Confecciones Casamayor, Ayele, Love & Paradise, Tejidos Ami, Ikusi Makusi y TM Diseño.

Desde Errenkoalde han recordado que la entrada será libre hasta completar aforo. La cantidad máxima de público ronda las 400 personas. Por todo ello, Leire Mazizior, Concejala delegada de Desarrollo Económico, ha querido agradecer a los comercios «el esfuerzo que realizan para poder hacer eventos de este tipo». A este respecto también ha destacado la «importancia de los comercios en nuestra localidad».