Los Cines Niessen acogerán los días 6 y 7 de noviembre proyecciones de montaña

Quién dijo que para disfrutar de la montaña habría que ir a ella. Y aunque la experiencia no sea la misma, ver proyecciones acerca de ... lo que ocurre en esos parajes tan espectaculares siempre es un bonito plan. Por ello, Urdaburu Mendizale Elkartea ha programado, con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, para los días seis (jueves) y siete (viernes) de noviembre a las 19.00 horas de la tarde, sendas proyecciones de cine de montaña, en la sala 3 de los Cines Niessen. Una oportunidad fantástica para revivir historias en las que el eje es esa naturaleza de la que tanto disfrutan en la asociación errenteriarra.

El formato es similar los dos días, con una duración de alrededor de dos horas. En la primera jornada los espectadores podrán disfrutar de Soundscape (14 min), Zazpi (37 min) y La Verte, une historie de pente raide (48 min). Por su parte, el siete de noviembre se proyectarán aize Lerroak (13 min), Red Rock Revolution (8 min), L´ età sperimentale (27 min) y ANDREA, an unpaved route (42 min).

Las entradas se podrán comprar online a través de la página errenteria.eus y en Lekuona Fabrika, o una hora antes de la proyección en la taquilla de los cines Niessen. El precio de las entradas será de cuatro euros.

Marcha regulada de Mujeres

El cine llegará después de que Urdaburu Mendizale Elkartea haya realizado varias actividades en el mes de octubre entre las que destacó la Primera Marcha Regulada de Mujeres de Gipuzkoa. Una jornada en la que como destacan desde la asociación « un evento en el que cerca de 300 mujeres completaron un recorrido de 12 kilómetros con 330 metros de desnivel, con el reto de mantener a una velocidad de referencia constante de 4,5 km/h».

En la primera prueba de este tipo la vencedora fue Izaskun Aldezabal Roteta, que llegó a meta antes que Cándida Mateos Piorno y Juana Otxoa-errarte Goikoetxea.