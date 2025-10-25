Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Algunas de las asistentes a la marcha regulada de mujeres organizada por Urdaburu. Belauntzaran
Erretneria

Los Cines Niessen acogerán los días 6 y 7 de noviembre proyecciones de montaña

Urdaburu Mendizale Elkartea ha organizado dos jornadas en las que dejarán las rutas para disfrutar de varias películas

Martin Sansinenea

Errenteria

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:33

Quién dijo que para disfrutar de la montaña habría que ir a ella. Y aunque la experiencia no sea la misma, ver proyecciones acerca de ... lo que ocurre en esos parajes tan espectaculares siempre es un bonito plan. Por ello, Urdaburu Mendizale Elkartea ha programado, con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, para los días seis (jueves) y siete (viernes) de noviembre a las 19.00 horas de la tarde, sendas proyecciones de cine de montaña, en la sala 3 de los Cines Niessen. Una oportunidad fantástica para revivir historias en las que el eje es esa naturaleza de la que tanto disfrutan en la asociación errenteriarra.

