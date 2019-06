«Muchos chavales nos pedían una foto con ellos después del partido» Ambos han vuelto a coincidir en el equipo esta temporada. Mikel Gallego y Gorka Güemes Capitanes del primer equipo del Touring | Una semana después del ascenso, los jugadores rojillos disfrutan de sus primeros días de descanso y valoran un año lleno de emociones MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Domingo, 2 junio 2019, 00:34

Mikel Gallego y Gorka Güemes (Errenteria, 1992) son los capitanes de un Touring que vuelve a respirar aires de División de Honor después de transitar durante un año en Preferente, categoría que por historia no le corresponde. No es el primer ascenso a esta categoría en la historia reciente del club, pero sí el más trascendente tras un cambio de rumbo capitaneado por la nueva directiva que ha producido que el municipio recupere la ilusión por su equipo. Ambos jugadores se han formado en el equipo errenteriarra pero decidieron tomar caminos diferentes. A principios de temporada decidieron volver.

-¿En qué situación decidieron regresar al Touring?

-Gorka Güemes: Yo he jugado desde Infantiles y hará cuatro años me fui al Pasajes para probar a jugar en Tercera División. Siendo del pueblo siempre hemos querido volver y cuando nos llamó Txema -Fraile, director deportivo- contándonos el proyecto que iba a haber pues muchos decidimos volver. Cerca del 80 % de la plantilla estábamos en categorías superiores y tomamos la decisión conjunta de volver y ayudar al Touring.

«Ver la grada llena, la txaranga... fue impresionante, nos dio fuerzas»

-Mikel Gallego: Yo empecé a jugar en el Touring en edad escolar y he estado toda la vida en el club hasta el año pasado, que por problemas con la directiva me fui un año al Allerru, aunque con el compromiso de que si la directiva cambiaba me plantearía la vuelta, y así fue.

-¿Qué echan en falta en el equipo en temporadas anteriores que han tenido en esta?

-G.G.: Pues una directiva con la que puedes hablar y volcada con los jugadores, desde los más pequeños hasta los más mayores y yo es lo que he sentido aquí este año.

-M.G.: Te sientes escuchado. Yo puedo hablar con cualquier directivo y darle mi opinión y al final nos escuchan y esa cercanía es la que hemos echado en falta.

-La temporada comenzó algo dubitativa, ¿cómo vivieron aquellos partidos?

-G.G.: Se juntó que muchos jugadores todavía no habían llegado a principio de temporada con una mala racha de tres o cuatro partidos. Vimos que no era normal y nos juntamos todos en el césped. Nos miramos todos a la cara y dijimos: o empezamos a currar todos y a ser un equipo o vamos mal. Empezaron a llegar los resultados y con cada buen resultado el equipo se fue yendo arriba.

-M.G.: No fue fácil porque habíamos hecho una pretemporada buena ganando a equipos de División de Honor y empezamos la temporada con varios resultados inesperados en casa y también fuera. Aunque yo creo que al final nos vino bien.

-Luego van sumando puntos, pero la primera posición ya queda muy alejada...

-G.G.: Sí, en eso hay que dar la enhorabuena al Euskalduna ya que han hecho un temporadón. En enero, cuando ganamos al Mundarro logramos engancharnos al segundo puesto y a partir de ahí era ganar o descolgarse de los puestos que daban acceso a ascenso.

-M.G.: No es fácil no tener un bache en todo el año y ellos lo han conseguido. Al final nosotros esos puntos que perdimos a principio de temporada nos obligaron a ganar y ganar para no descolgarnos del segundo puesto. Y una vez accedimos a la segunda posición tuvimos que seguir ganando para no perderla.

-Una vez asegurada la segunda posición y conocen que el Lagun Onak iba a ser el rival del playoff, ¿qué les viene a la cabeza?

-G.G.: Pues me daba un poco de miedo porque sabíamos que era un filial con gente joven y con ilusión. Para el club hubiera sido tremendo tener el primer equipo en Tercera División y el filial en División de Honor.

-M.G.: Yo personalmente quería descartar Urola, ya que el Allerru también había tenido mala experiencia allí y el campo no nos favorecía para jugar a nuestro fútbol.

-¿Cómo vivieron el ambiente de la eliminatoria, primero en casa y después en Azpeitia?

-G.G.: Hacía muchos años que no habíamos visto Fanderia así. En ese sentido debemos dar las gracias a la directiva y también a todo el ámbito del Touring por cómo están haciendo las cosas desde verano. Que la gente se vuelque tanto con un equipo de Preferente es para estar encantados. Ver la grada llena, la txaranga... fue impresionante. Nos dio fuerzas. Aunque yo me quedo con la experiencia de Garmendipe. Hay que ir hasta Azpeitia un sábado a las cuatro de la tarde...

-M.G.: Se agradece mucho porque desde el campo ves la grada y piensas: a toda esta gente aunque sea un poco le importa el Touring. Esto también se demuestra cuando se ponen seis autobuses para ir a Azpeitia. Yo creo que nadie se planteaba si quiera llenar seis autobuses.

-En la vuelta iban 2-1 al descanso y eliminados. ¿Cómo fue la parte final del partido?

-G.G: Desde el minuto 75 empecé a ver que el contrario estaba reventado. Cuando metimos pensé que ellos comenzarían a apretar y mi sensación era la de: 'yo lo siento pero voy a perder tiempo y hacer lo que haga falta para subir'. No queríamos ni el balón. Ellos habían ido ganando la eliminatoria entera y nosotros teníamos esos 15 minutos con todo a nuestro favor. Y la verdad es que hace 5 años o así subimos al Touring de Preferente a División de Honor y la verdad que no tuvo nada que ver con aquello.

-M.G.: Fue muy especial, porque subes a tu equipo. Yo he vivido ascensos con otros equipos y te alegras por la gente que lleva toda la vida jugando allí y al final subirlo aquí pues... fue 'la hostia'.

-Y más si cabe con la recepción que tuvieron en el pueblo...

-M.G.: Estuvimos todo el viaje de vuelta de vacileo entre los jugadores con anécdotas del día a día. Y cuando llegamos a Alaberga y empezamos a ver el ambiente nos quedamos alucinados. No nos lo esperábamos para nada. Muchos chavales después del partido nos pedían una foto o un autógrafo y yo pensaba... ¿una foto conmigo? Si yo no soy nadie.

-G.G.: Yo no me lo creía. Entre nosotros comentábamos... si subimos el equipo de División de Honor a Tercera imagínate lo que puede ser esto.

-El año que viene se plantea duro.

-G.G.: División de Honor es complicadísimo. Tenemos nivel para estar en la categoría. Se trata de hacer una buena temporada y empezar a enchufarnos desde agosto.

-M.G.: Toca volver a coger el ritmo en esa categoría en la que los errores se penalizan mucho más y el objetivo será no sufrir.

-Ahora van a Logroño a descansar...

-G.G.: Eso es. Con el dinero recaudado de las multas durante el año nos vamos todos a una casa rural con piscina a hacer alguna actividad.

-M.G.: Nos lo merecemos.