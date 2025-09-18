El CAR presenta sus equipos de cara a una temporada «ilusionante»

Ilusionados y motivados. Así se encuentran los componentes del Club Atlético Rentería (CAR) con el inicio de una nueva temporada que promete ser apasionante. ... Para dar comienzo al año deportivo, los distintos atletas arrancaron como lo suelen hacer, con la presentación de las distintas actividades.

Como destacan desde el club, «la Escuela de Atletismo cuenta ya con casi 80 niños y niñas inscritos, lo que ha obligado a abrir nuevos horarios. Aún quedan plazas disponibles, tanto en la escuela como en el resto de actividades».

Entre las propuestas que ofrecen se encuentran la Escuela de Atletismo, enfocada a los nacidos entre 2012 y 2017, el Grupo de Federados de Menores, compuesta por los nacidos entre 2006 y 2011 así como el Grupo de Federados Máster, para personas mayores de 35 años y otras categorías.

Asimismo el club también ofrece sesiones de entrenamiento funcional, para mejorar fuerza, movilidad, resistencia y condición física en entrenamientos al aire libre y su grupo de running, abierto a todos los niveles. Como novedad, incluye el Social Running, gratuito y con salida semanal, en un ambiente distendido y con carácter social.

Del mismo modo, este año se estrena Car Fitdirigido a jóvenes de 14 años en adelante que quieran complementar su preparación física, ya sea como deporte principal o como apoyo a otras disciplinas.

Además, durante esta semana todas las actividades estarán en puertas abiertas, para que cualquier persona pueda probarlas sin compromiso.