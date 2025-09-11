Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
CAR

Errenteria

CAR presenta a su colaborador

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

El Club Atlético Rentería comienza la temporada con ilusión y novedades. Entre ellas destaca la incorporación del supermercado Aita Donosti como nuevo colaborador. Una apuesta conjunta por «el deporte, la vida saludable y el apoyo al comercio local», destacan desde el club. Con esta colaboración, la familia del club sigue creciendo y reafirma su compromiso de sumar fuerzas con entidades de la zona, consolidando una red de apoyo que beneficia tanto a sus atletas como al entorno social de Errenteria. «Para nosotros es un orgullo contar con la confianza de un comercio cercano como Aita Donosti, que comparte nuestros valores de esfuerzo, trabajo en equipo y cercanía» destacan desde la directiva del club.

