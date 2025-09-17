En los campamentos «preparábamos pequeños conciertos para entretener a los niños»

M. S. errenteria. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Es imposible imaginar cómo viviríamos si nuestra única preocupación fuese sobrevivir. Esa es la realidad de la que consiguieron huir los integrantes de Sol Band. «A pesar de que después del 7 de octubre todo fuese a peor, lo cierto es que hemos estado viviendo un cerco durante toda nuestra vida», añade Anbar.

No obstante, los integrantes de la banda han apreciado que «este ataque es diferente a lo vivido anteriormente». Antes «buscaban destruir los edificios», señala pero «ahora están tratando de destruir nuestra alma y a nuestro pueblo. Quieren que no haya un pueblo palestino que siga construyendo su futuro».

En este aspecto, como recalca el percusionista «nosotros teníamos una rutina, nos levantábamos, disfrutábamos de lo que hacíamos y vivíamos en un lugar que nos gustaba». Sin embargo, «ahora no podemos dejar de pensar que nuestras familias están ahí». Seres queridos de los que saber algo no es sencillo por las dificultades que existen para contactar. En esta línea, Anbar ve un futuro incierto. «Las personas que se encuentran en Gaza no piensan en cómo será el futuro, solo piensan en no ser asesinados, en conseguir agua, comida, etc. no pueden hacer otra cosa».

Un horror que han podido vivir en sus propias carnes. «Recuerdo ese ruido de las bombas, ese sonido de los edificios derrumbándose, ese paisaje destruido en el que las casas en las que vivíamos eran escombros», asevera triste Samali.

Una realidad que golpea cada minuto que pasa la vida de los palestinos. «Dicen que tenemos que evacuar una zona porque va a ser bombardeada, pero ¿a dónde vamos a ir?», se pregunta emocionado Anbar. No hay escapatoria. «Gaza es un territorio pequeño, hay personas que se han movido varias veces y ya no queda lugar para tantas familias». Quienes han podido huir, como es el caso de los integrantes de Sol Band tampoco lo tienen fácil. Su travesía por distintos campos de refugiados hasta llegar a Errenteria ha estado plagada de momentos complicados.

Sin embargo, en esos instantes tan duros, en los que se encontraban rodeados por el asedio israelí, Sol Band encontró en la música «un momento con el que olvidarlos todo». Tanto es así que en esos campamentos «preparábamos pequeños conciertos para entretener a los niños, era lo que podíamos aportar, y así lo hicimos».

Tras ello, consiguieron salir, aunque esto supuso una decisión tremendamente complicada. «Ha sido la elección más difícil de mi vida, he dejado mi casa y mi familia y cada día me pregunto cómo están», asegura Shamali con la voz entrecortada.