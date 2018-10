El Bilbao Mendi Film Fest aterrizará en Errenteria los días 8 y 9 de noviembre M.P. ERRENTERIA. Jueves, 11 octubre 2018, 00:30

Urdaburu Mendizale Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento ha programado para los días 8 y 9 de noviembre a las 19.30 horas, sendas proyecciones de cine de montaña. Se trata de proyecciones que tendrán como contenido las mejores piezas presentadas en el marco de la pasada edición del Bilbao Mendi Film Fest. En los dos días el formato será similar, un corto y dos películas de diferente metraje con una duración total de como máximo 2 horas.

El jueves, se proyectará el corto 'Song for the nomad'y las películas 'The Frozen Road' y 'Psycho Vertical' -premios al Mejor Director y Mejor Guion del pasado festival, respectivamente. Por otro lado, el viernes se proyectará el corto 'Aurrera' y las películas 'Mama' y 'Zortzi Yukon', premios del Jurado y Mejor Película en Euskera.

El precio de las entradas será de tres euros por sesión ya están disponibles para su venta en la recepción del Centro Cultural Niessen, en su horario habitual y una hora antes del inicio de las proyecciones. También se podrán adquirir en la sede de Urdaburu Mendi Elkartea los martes y jueves de 19 a 21.30 horas.

Quinta etapa del GR-85

Independientemente del Mendi Film Fest, Urdaburu Mendi Elkartea ha organizado la quinta etapa del sendero GR-85, también conocida como la Ruta de los Sentidos. La etapa comenzará en Santa Coloma y finalizará en el pueblo medieval de Frías. Las personas que quieran apuntarse podrán hacerlo en la sede de la asociación o llamando al 943527879.