Errenteria

La Bertso Festa de Errenteria se celebrará el 25 de octubre con seis bertsolaris

Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Aitor Mendiluze, Amets Arzallus y Alaia Martin completan la alineación

Martin Sansinenea

Errenteria.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Los amantes del bertso tienen una cita imprescindible el 25 de octubre a las 19.00 horas en Niessen Kulturgunea.

Tras casi cuatro décadas, Bertso Festa volverá a ser una realidad gracias a Erein Elkartea. Para este año son seis los bertsolaris seleccionados para hacer disfrutar al público local. Se trata de Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Jon Maia, Aitor Mendiluze, Amets Arzallus y Alaia Martin. Una fantástica alineación que tratará de hacer un buen trabajo con los temas que propondrá Amaia Agirre.

Las entradas se pueden obtener de manera física en Landare Taberna, Xenpelar Kultur denda y Arkaitza Taberna. Asimismo, también existe la posibilidad de adquirir los tickets de manera online a través de la página web sarrerak.errenteria.eus. En caso de que queden entradas disponibles, el mismo día de la competición se venderán en las puertas de Niessen Kulturgunea. No obstante. como destacan desde la organización «creemos que se agotarán todas las entradas». Una predicción que se basa en lo vivido en anteriores ediciones, donde el espacio ha sido abarrotado por los bertsozales.

