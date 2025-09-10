Beraun ya conoce a sus ganadores

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Con las fiestas del barrio finalizadas, Beraun ya tiene nuevos campeones. Los beraundarras además de disfrutar de la fiesta también tienen tiempo para los torneos. En el caso del campeonato de mus, celebrado antes del inicio de las fiestas, los vencedores fueron Ángel y Anibal, quienes recibieron un suculento premio. Por su parte, el deporte también fue el protagonista con la celebración del XXXVI Campeonato de Aficionados de Paleta de Goma, donde Luis y Xenki fueron los vencedores llevándose a casa la txapela.