La Behobia-San Sebastián causará afecciones en el tráfico el próximo domingo

La celebración de la Behobia-San Sebastián traerá consigo cambios en el tráfico el próximo nueve de noviembre. La celebración de la carrera más emblemática ... de Gipuzkoa pasará por Errenteria, recorriendo la totalidad de la Avenida de Navarra. Por este motivo, se tomarán una serie de medidas que afectarán al tráfico y el transporte público de la villa galletera.

Como es de esperar, el domingo 9 de noviembre, de 09.00 a 14.30 horas se cerrará al tráfico de vehículos la totalidad de la Avenida de Navarra. Además, tampoco se permitirá el estacionamiento de vehículos en el tramo de la Avenida Navarra comprendido entre las rotondas de Santa Clara y Galicia. Sin embargo, se podrán dejar estacionados los vehículos en el resto de la Avenida de Navarra, pero no podrán moverse de su estacionamiento durante la duración del corte de tráfico. Por su parte, se habilitarán dos aparcamientos para los turismos el 8 y 9 de noviembre durante 24 horas, uno en la pista de tenis de la Avda. del Touring y otro en la explanada de Arramendi.

Asimismo, el tráfico en Lartzabal, Gabierrota, Fanderia, Centro, Casas Nuevas, Olibet e Iztieta se verá afectado durante la carrera. En el caso de Lartzabal, la salida del barrio se podrá realizar por la Gi-2132. El acceso por la Avda. del Touring hacia la rotonda de Santa Clara no se podrá realizar desde la calle García Lorca, como alternativa podrán dirigirse por el vial de Jorge Oteiza por el barrio de las Agustinak y descender por Matxain.

Gabierrota, en cambio, quedará totalmente aislado en cuanto a la utilización de cualquier medio de transporte. En cuanto al casco histórico, el acceso se realizará por el barrio de Agustinak o por el centro, desde Pontika, Alaberga-Korsario Ikuza. Asimismo, el acceso al barrio de Fanderia se realizará por la calle Tomas López-Rotonda de Santa Clara, utilizando la mitad de la rotonda (la otra mitad está destinada a la carrera) para la circulación.

Por último, los vecinos de Iztieta podrán acceder al barrio por la calle Donostia. En este sentido, se cerrará el acceso a la Avda. de Navarra en la calle Irun pero se habilitará la salida del barrio por el nuevo puente de Altzate hacia Lezo en horario de 08.00 a 16.00 horas.

Acceso al Ambulatorio

En cuanto al Ambulatorio, los vecinos deben saber que se realizará por las escaleras del parking del Centro Comercial Niessen. El acceso al transporte público se hará por el mismo acceso hasta la zona de la rotonda de Altamira para el transporte de Ekialdebus y para Renfe. Además, la parada de taxis se traslada de la Avda. de Navarra a la calle Biteri nº 21-31.

Afecciones en el servicio de autobús

En cuanto al transporte público, como es de esperar también sufrirá cambios. En concreto, se verán afectados los recorridos de las líneas U7 y U11 desde las 10.50 horas hasta las 14.10 horas, aproximadamente. En cuanto a la línea U7, quedan suprimidas las paradas del Polideportivo de Galtzaraborda, Avda. Navarra (paradas Niessen y Alameda), Avda. Touring, Fanderia 17, Erramun Astibia 15 y Resurrección María de Azkue. La única parada que se suprime de la línea U11 es la de Biteri 45.

El bus interurbano en cambio, es ajeno a Ekialdebus. Los horarios de salidas, pasos y llegadas por las paradas correspondientes a cada línea son aproximados y están sujetos a los cortes de tráfico por parte de la organización de la carrera. No obstante, los viajeros de la zona centro que quieran desplazarse a Donostia a través de la línea E05 pueden coger el autobús en la Plaza Aralar.

Por su parte, los viajeros de las líneas E01, E02, E03, E27 tendrán suprimidas de 08.15 a 15.00 horas aproximadamente las paradas de Arragua, Larzabal, Gabierrota, Alameda, Iztieta, Kaputxinos.