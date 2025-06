La Banda de Música dará inicio mañana al ciclo de conciertos de verano

Martin Sansinenea Errenteria. Viernes, 13 de junio 2025, 20:28 Comenta Compartir

Errenteriako Musika Banda dará inicio a su ciclo de conciertos de verano mañana domingo, día 15, a las 12.30 horas. en Koldo Mitxelena Ikastetxea, bajo la dirección artística de Alain Ayerdi Gurpegi.

Como cada temporada, Errenteriako Musika Banda se prepara para afrontar la segunda parte de la temporada con su ciclo de verano, que contempla cinco conciertos hasta el próximo mes de septiembre.

Un ciclo que incluirá novedosas propuestas escénicas, artistas invitados y un especial concierto de San Ignacio, en el que el proyecto 'Bantzan' ofrecerá la colaboración de Errenteriako Musika Banda y Kresala Euskal Dantza Taldea en ese espacio escénico natural, la Herriko Plaza, que nos ofrece una magnífica acústica y que es tan querido por todo el público errenteriarra.

«2025 está siendo una temporada plagada de conciertos, y de novedosas propuestas, que en cuanto a los conciertos de verano se refiere, nos guiarán a través de las Madalenak y San Ignacio hasta el mes de septiembre», destacan desde la banda. Cinco grandes conciertos que están preparando con mimo, y que serán la antesala de un trimestre final de temporada con conciertos de altisimo nivel y de nuevas propuestas escénicas que sin duda sorprenderán a todo el público. De nuevo será una temporada exigente y repleta de conciertos, en el que la Banda de Música ahondará en el del trabajo de recuperación y estreno de las obras de nuestros compositores. Un proyecto que tiene el objetivo de impulsar, divulgar y socializar, la labor y producción musical de nuestros creadores», señalan responsables de EMKE.

«Centrándonos en este concierto, la dirección de Alain Ayerdi Gurpegi nos guiará a través de obras de Félix Lavilla 'S.D Alkartasuna', la 'Mirentxu' de Jesus Guridi o la espectacular 'How To Train Your Dragon' del compositor John Powel, entre otras», afirman. Un evento que finalizará con el conocido 'El Cumbanchero' de Rafaél Hernández.