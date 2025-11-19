La Banda de Errenteria y Pirata ofrecerán este viernes un «concierto fantástico»

Martin Sansinenea Errenteria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

«Será un concierto fantástico». Eso es lo que ha afirmado Josu Mitxelena, presidente de EMKE, a la hora de presentar el concierto 'Godzilla Eats Las Vegas'. Un espectáculo que tendrá lugar mañana, 21 de noviembre a las 20.00 horas en la Iglesia de Fátima. «Santa Cecilia es una de las fechas clave de nuestro calendario, y por ello hemos preparado algo impresionante», ha destacado satisfecho.

Entre los ingredientes destacan la propia banda y un solista de excepción, el saxofonista y multifacético artista Luis Mari Moreno 'Pirata' que también ha querido sumarse a este evento. Como ha subrayado él mismo «yo comencé a tocar en la Banda de Errenteria, y poder hacer algo bonito en esta fecha tan señalada sin duda es algo que me apetece». En esta línea, el propio Mitxelena ha querido agradecer a Pirata su participación.

En cuanto al programa cabe destacar que abrirá con 'Crown Imperial' de William Walton, 'Pequeña Czarda' de Pedro Iturrale que contará con la actuación solista del saxofonista Luis Mari Moreno 'Pirata', a continuación 'The Bells of Sagrada Familia' del compositor japonés Satoshi Yagisawa y se cerrará con 'Godzilla Eats Las Vegas' de Eric Whitacre.

En este aspecto, tanto Mitxelena como Pirata han subrayado que «el nivel de los componentes de la Banda de Errenteria es lo que nos permite hacer conciertos así. Son muy polivalentes, y a lo largo del año se puede ver, porque son capaces de hacer conciertos de todo tipo».

Merecido homenaje

Además de ser el escenario de un conciertazo, la Iglesia de Fátima será el lugar en el que se realizará un bonito homenaje. «Para nuestra asociación es un auténtico placer el poder homenajear a cuatro músicos por su 25. Aniversario de trayectoria en Errenteriako Musika Banda», ha asegurado Mitxelena. Por este motivo, «rendiremos homenaje a las músicas Jaione Franco, Miren Linazasoro, Idoia Martin y al director Alain Ayerdi, que desde su ámbito han contribuido a la construcción de esa cultura».

Y es que en la asociación de cultura musical «creemos firmemente que la idiosincrasia, el carácter propio de un pueblo reside en su cultura, pero ese carácter, esa cultura se forja en el día a día con la labor y el esfuerzo desinteresado de las personas que configuran nuestro rico ecosistema cultural», ha añadido.

«Es un tesoro»

Además de presentar el concierto, en el que el nivel está asegurado, la concejala de cultura, Maite Gartzia ha querido destacar que «en Errenteria tenemos un gran tesoro con la Banda. A este gran grupo se le añadirá la figura de Pirata, que es otro tesoro de nuestra localidad».