Errenteria

El baile como protagonista durante este fin de semana

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

El baile tomará las calles de Errenteria de la mano del Maitaldia. El festival, que se celebra principalmente en Biarritz, traerá a la villa parte de su itinerario, brindando una oportunidad inmejorable a los vecinos de disfrutar de grandes espectáculos. En este aspecto, y con con el objetivo de demostrar el potente ecosistema de danza que tiene nuestra villa, Kukai Dantza, Herri Arte Eskola y Ereintza Dantza Taldea ofrecerán breves piezas de danza en la Herriko plaza esta tarde a partir de las 19.00 horas.

Para cerrar estas jornadas, y de nuevo en el Marco de Maitaldia, el domingo 14 de septiembre se celebrará la Noche de Ballets en Lekuona Fabrika. Allí, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. Por un lado, el emblemático Nocturnes y por otro, Minuit et demi, ou le Coeur mystérieux, último trabajo del coreógrafo. En esta línea, «Es un programa en torno a la muerte, pero en ningún caso hay tristeza», explicó Malandain .

