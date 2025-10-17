Los ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Lezo defienden que «el futuro del puerto tiene que ser decidido aquí»

En plena negociación estatutaria entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central para el traspaso del Puerto de Pasaia -y con las discrepancias entre el ... PNV y el PSE por si debe o no mantener su condición de 'interés general'- los tres ayuntamientos de los tres municipios en los que está implantado la dársena guipuzcoana, gobernados por EH Bildu, aseguran que «tenemos que decidir, aquí y ahora, cómo queremos que sea el futuro de las infraestructuras estratégicas de nuestro país». Así lo han afirmado en una carta conjunta compartida por los consistorios de Pasaia, Errenteria y Lezo.

En este aspecto, Teo Alberro, alcalde de Pasaia; Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria; y Mikel Arruti, alcalde de Lezo, consideran que «la naturaleza y la competencia del Puerto es un tema de debate importante y que cualquier propuesta o decisión requiere un debate serio y organizado, garantizando la participación de todas las instituciones y agentes implicados».

En este aspecto subrayan que dicho proceso «debe realizarse fuera de los focos mediáticos». Esto se debe a que, como afirman desde los equipos municipales, «usar un tema como este solo serviría para el desgaste de las formaciones políticas».

A su vez, los tres ayuntamientos afirman que «si bien el Puerto de Pasaia es uno de los polígonos industriales más importantes de Gipuzkoa, al ser una infraestructura de interés general no tributa como lo hacen los polígonos industriales convencionales». A pesar de ello, destacan que «la actividad que se realiza en el puerto genera afecciones importantes en la vida cotidiana del entorno». Una realidad que «condiciona el desarrollo y el bienestar de los municipios de la comarca».

Por ello, piden que se realice una modificación normativa de los bienes inmuebles de interés especial, algo que la ley permite y que «ya ha ocurrido en Araba, Bizkaia o Navarra», aseguran. Sin embargo, lamentan que «en Gipuzkoa no se ha realizado todavía esa modificación, por lo que los municipios de Pasaialdea hemos solicitado a la Diputación Foral de Gipuzkoa que adopte medidas para dar solución a esta situación injusta, garantizando si fuera necesario, mecanismos de compensación».