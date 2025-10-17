Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la imagen, de izquierda a derecha: Mikel Arruti, alclade de Lezo, Teo Alberro, alcalde Pasaia y Aizpea Otaegi Errenteria

Los ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Lezo defienden que «el futuro del puerto tiene que ser decidido aquí»

En plena negociación sobre el traspaso del Puerto de Pasaia, y con las diferencias públicas entre el PNV y el PSE sobre si debe o no mantener su condición de 'interés general', los tres municipios reclaman que este tema «no debe usarse para desgastar»

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:45

En plena negociación estatutaria entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central para el traspaso del Puerto de Pasaia -y con las discrepancias entre el ... PNV y el PSE por si debe o no mantener su condición de 'interés general'- los tres ayuntamientos de los tres municipios en los que está implantado la dársena guipuzcoana, gobernados por EH Bildu, aseguran que «tenemos que decidir, aquí y ahora, cómo queremos que sea el futuro de las infraestructuras estratégicas de nuestro país». Así lo han afirmado en una carta conjunta compartida por los consistorios de Pasaia, Errenteria y Lezo.

