El Ayuntamiento habilita un presupuesto de 2,3 millones de euros para el parque Barandiaran

Trasun año desde el inicio de las obras, el parque Barandiaran está cada vez más cerca de ser una realidad para los vecinos de ... Pontika. Coincidiendo con el nuevo curso, el Ayuntamiento de Errenteria ha puesto en marcha el proceso de licitación de las obras de urbanización del parque.De este modo, el Gobierno Municipal ha habilitado un presupuesto de 2.285.085 euros y ahora corresponde a los constructores presentar sus ofertas. El Ayuntamiento prevé que el proceso de licitación se prolongue alrededor de tres meses y así, para finales de año, está previsto iniciar las obras de urbanización del parque Barandiaran. Las obras tendrán una duración de casi 16 meses.

La construcción del parque Barandiaran, ubicado en el barrio de Pontika, es uno de los proyectos más significativos del Plan de Mandato 2023-2027. Se trata de un proyecto complejo, por lo que su desarrollo se está llevando a cabo por fases.

En total, serán 12.000 metros cuadrados que supondrán la finalización del proyecto. En este aspecto, tal y como se destacó en la presentación del proyecto, se espera que esta fase de las obras finalicen a mediados del año 2027, por lo que los vecinos vivirán un 2026 en el que el paisaje cambiará de manera drástica.

La primera fase costó un total de 1,5 millones de euros y finalizó antes de los diez meses previstos inicialmente

Asimismo, en esa primera fase se llevó a cabo un seguimiento de la descontaminación de los suelos, de acuerdo con las directrices marcadas por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Todo ello supuso que el coste de una primera fase ya culminada, haya alcanzado la cantidad de 1.595.436,46 euros y la ejecución finalizó antes de los diez meses previstos inicialmente.

Plazas de aparcamiento

Como consecuencia de la construcción del parque Barandiaran, el parking que allí se ubica permanecerá cerrado durante el transcurso de los trabajos. Por ello, y como se destacó en la inauguración de las obras, «ante esta situación que sabíamos que se iba a dar decidimos construir el aparcamiento en la parte baja de la Calle Beraun», señalan. Se trata de un parking que cuenta con 180 plazas, frente a las 130 que tenía el actual aparcamiento en la Plaza Barandiaran.

Una vez finalizados los trabajos de urbanización, previstos en la segunda fase, el Ayuntamiento prevé la puesta en marcha de una tercera fase en la que se plantarán las especies arbustivas y arbóreas del parque, y se acometerá la compra e instalación de juegos y equipamientos previstos en el proyecto.