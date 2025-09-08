Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Durante la primera fase se realizaron movimientos de tierra y saneamiento.

Errenteria

El Ayuntamiento habilita un presupuesto de 2,3 millones de euros para el parque Barandiaran

Se espera que el proceso de licitación de las obras de la segunda fase se prolongue cerca de tres meses, por lo que está previsto que a finales de año comiencen las obras

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

Trasun año desde el inicio de las obras, el parque Barandiaran está cada vez más cerca de ser una realidad para los vecinos de ... Pontika. Coincidiendo con el nuevo curso, el Ayuntamiento de Errenteria ha puesto en marcha el proceso de licitación de las obras de urbanización del parque.De este modo, el Gobierno Municipal ha habilitado un presupuesto de 2.285.085 euros y ahora corresponde a los constructores presentar sus ofertas. El Ayuntamiento prevé que el proceso de licitación se prolongue alrededor de tres meses y así, para finales de año, está previsto iniciar las obras de urbanización del parque Barandiaran. Las obras tendrán una duración de casi 16 meses.

