El Ayuntamiento continúa con el proceso de restauración de los hayedos de Añarbe

El proceso de restauración de los hayedos de Añarbe continúa con la tala de una masa de casi dos hectáreas de abeto rojo en ... la falda este del monte Urdaburu y la replantación. Este cultivo exótico fue plantado en la década de los sesenta con el objetivo de producir madera comercial. Tras la declaración del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aiako Harria, los cinco municipios que se benefician de ello, tienen prohibido realizar cultivos exóticos de madera, debiendo destinar esos terrenos a la reconstrucción de bosques maduros de roble, haya o roble marojo. Estos procesos naturales pueden tardar hasta 200 o 300 años, siempre que no se produzcan alteraciones antrópicas.

El ayuntamiento de Errenteria continúa eliminando cultivos madereros, lo que permitirán que se realice una restauración ambiental mediante la repoblación de un hayedo. De este modo, se completará la masa forestal que cubre este monte y que se halla especialmente protegida mediante la zonificación vigente de la Zona de Evolución Natural de Añarbe, dentro de la futura Zona de Reserva.

En esta línea, cabe destacar que los hayedos y robledales de Añarbe poseen el máximo régimen de protección dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aiako Harria, ya que sólo se permiten las actuaciones dirigidas a la biodiversidad forestal, a la investigación científica y al uso público no intensivo. Asimismo, la reserva, que cuenta con más de un millar de hectáreas, es el hogar de varias especies de animales.

Los hayedos y robledales poseen el máximo régimen de protección dentro de la Zona Especial de Conservación

Igualmente, el Plan General de Ordenación Urbana determina que las intervenciones en esta área tendrán como único objetivo la conservación de la diversidad biológica.

Todo ello a pesar de que en los años noventa el hayedo de Urdaburu estuvo amenazado por la propuesta foral para la tala y el aprovechamiento forestal de 80 hectáreas del mismo, para la venta de la madera de haya, incluyendo la construcción de 5 kilómetros de pistas forestales. La firme oposición municipal y la propuesta de creación de la Reserva Forestal de Añarbe fueron las respuestas del Ayuntamiento.

Además, desde la creación en 1995 de esta área protegida, los organismos públicos han ido restaurando paulatinamente diferentes tipos de ecosistemas que se encontraban en estado de degradación. Es el caso de los bosques, humedales, ríos o pastos de montaña, que en estos momentos pueden ser disfrutados por la ciudadanía.