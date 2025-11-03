Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los rastros de los trabajos realizados son visibles en Añarbe.

Errenteria

El Ayuntamiento continúa con el proceso de restauración de los hayedos de Añarbe

Las labores han permitido que se tale una masa de casi dos hectáreas de abeto rojo en la falda este del monte Urdaburu

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

El proceso de restauración de los hayedos de Añarbe continúa con la tala de una masa de casi dos hectáreas de abeto rojo en ... la falda este del monte Urdaburu y la replantación. Este cultivo exótico fue plantado en la década de los sesenta con el objetivo de producir madera comercial. Tras la declaración del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aiako Harria, los cinco municipios que se benefician de ello, tienen prohibido realizar cultivos exóticos de madera, debiendo destinar esos terrenos a la reconstrucción de bosques maduros de roble, haya o roble marojo. Estos procesos naturales pueden tardar hasta 200 o 300 años, siempre que no se produzcan alteraciones antrópicas.

