El Atlantikaldia provocará cambios en el tráfico y el aparcamiento

La celebración del Atlantikaldia traerá consigo cambios en el tráfico que comenzarán a producirse mañana y se prolongarán hasta el próximo domingo 21 de ... septiembre. No obstante, habrá medidas que afectarán al aparcamiento desde hoy, miércoles 17. Es el caso del parking del Panier, en el cual no podrá estacionarse desde desde las 06.00 horas del día 17 hasta las 15.00 horas del día 22 de septiembre. Asimismo, tampoco se podrá estacionar en la zona de carga y descarga de plaza Fueros, desde las 07.00 horas del día 17 hasta las 12.00 horas del día 22 de septiembre.

Por su parte, el parking de la Burrería y el tramo de la Avenida de Navarra comprendido entre el puente del 'Aurrera' y la rotonda de Santa Clara deberán estar libres de vehículos desde las 07.00 horas del jueves día 18 hasta el domingo 21 a las 20.00 horas. Del mismo modo, en la calle Zamalbide, desde las 08.00 horas del día 19 hasta las 09.00 horas del día 21 de septiembre no se podrá aparcar.

Para subsanar los problemas que ocasionarán estas decisiones el Ayuntamiento habilitará dos espacios para poder aparcar. La Explanada de Mendi Lore Aldea (explanada de la antigua plaza de toros) en calle Lousada, permanecerá abierta las 24 horas desde el día 18 hasta el 21, ambos incluidos. Además también se habilitará el Parking Tenis Touring, que estará disponible 24 horas desde el día 18 hasta el 21, teniendo en cuenta que el día 20 no se podrá acceder entre las 14.00 y las 21.00 horas por la prueba de coches 'Subida Jaizkibel'.

Los vehículos podrán estacionarse en la explanada de la antigua plaza de toros y en el Parking Tenis Touring Durante los cortes de la Avenida de Navarra, los autobuses podrán circular por la misma mientras se celebre el festival

Cortes de tráfico

Además de los cambios en el aparcamiento, la celebración del festival traerá afecciones al tráfico. Este viernes, 19 de septiembre, desde las 20.00 horas hasta las 01.30 horas se cortará al tráfico la Avenida de Navarra desde la rotonda de Santa Clara hasta la rotonda de Galicia. Asimismo, se cortará el acceso a la calle Zamalbide desde las 17.00 hasta las 02:00 horas.

El sábado 20, en cambio, desde las 20.00 horas hasta las 02.00 horas se cortará al tráfico la Avenida de Navarra desde la rotonda de Santa Clara hasta la rotonda de Galicia. Además, se cortará el acceso a la calle Zamalbide desde las 10.00 hasta las 02.00 horas. Por último, el sábado, día 20, no se podrá acceder a la Avenida Touring entre las 14.00 y las 21.00 horas con motivo de la 'Subida Jaizkibel'

El bus pasará por la Avenida

Cabe destacar que durante los cortes de la Avenida de Navarra, los autobuses que circulan en este tramo dirección Oiartzun-Irun-Hondarribia así como los que circulan dirección Donostia podrán circular por la Avenida De Navarra, por lo que NO se anularán las paradas de la Alameda, Gabierrota y Larzabal. Por otra parte, el viernes y el sábado habrá servicio de autobús urbano nocturno.

La línea G1 saldrá a las 23.00, 00.00, 01.00 y 02.00 horas mientras que el autobús G2 saldrá a las 23.20, 00.20, 01.20, 02.20 horas. Igualmente, durante los días y horarios indicados a continuación, habrá presencia de la Policía Local en el ayuntamiento fuera de horario normal de apertura para atender las demandas que puedan surgir durante los actos. El servicio estará disponible el jueves 18, de 19.00 a 23.30 horas, el viernes 19 de 16.00 a 02.00 horas, el sábado 20 de 10.00 a 02.00 horas y el domingo 21 de 10.00 a 15.00 horas.