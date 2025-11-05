Asociaciones de vecinos piden información de los proyectos del Topo a ETS

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Los vecinos de Galtzaraborda, Alaberga, Centro, Gaztaño, Fanderia y Agustinas de Errenteria quieren «solicitar información de primera mano» a Eusko Trenbide Sarea.

En este aspecto, los vecinos destacan que «estos últimos meses hemos leído distintas informaciones en torno al futuro del topo por su paso por Errenteria, informaciones que nos generan dudas e inquietudes». Cuestiones que quieren que se resuelvan, puesto que «la integración del Topo en el entorno urbano de Errenteria, es un reto estratégico para el futuro del municipio. Lo que hoy son brechas, ruidos y afecciones, queremos que en el futuro sean espacios públicos de calidad, pensados y construidos teniendo en cuenta a la vecindad del entorno», afirman convencidos.

Asimismo, recuerdan que «hemos conocido la propuesta Bideberria que ha realizado el Ayuntamiento, pudiendo hacer aportaciones de mejora al mismo en las sesiones participativas que ha organizado».

Sin embargo, los vecinos quieren más. Por ello, «pedimos las propuestas y soluciones detallados que está trabajando ETS para la vaguada de Galtzaraborda-Alaberga, el paso del Topo por el Centro, el entorno de la estación de Gaztaño-Centro y el entorno de Fanderia y Agustinas». Además, piden que se dé a conocer el calendario de trabajo e intervenciones que tiene planificados ETS para cada uno de los ámbitos». Todo ello con el objetivo de mantener informados a los vecinos para que «podamos portar nuestra visión en un proyecto de tal magnitud para el futuro de nuestros barrios».