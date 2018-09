Aprobada la ordenanza que regulará las viviendas comunitarias para jóvenes Miembros del gobierno municipal en el Pleno. / ARIZMENDI EH Bildu, Irabaziz y PNV votaron a favor en el último Pleno y el PSE-EE se abstuvo al no estar conforme con el sistema de asignación de los pisos MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:31

El pasado martes por la tarde tuvo lugar el primer pleno Ordinario del gobierno Municipal en el presente curso político.

En él, se sometieron a votación varios puntos dentro de la orden del día, entre ellos, el reconocimiento de Oarsoaldea SA como medio propio de los ayuntamientos de Oarsoaldea o la desafectación de los locales ubicados en la calle Elias Salaberria 10-12 que fueron aprobados con los votos de la mayoría del Pleno, excepto los ediles del PNV, que se abstuvieron.

Adicionalmente, se procedió a la aprobación del nuevo convenio acerca del Servicio de Ayuda a Domicilio entre el Ayuntamiento y la Diputación, algo que suscitó la satisfacción de los presentes. no de los últimos puntos, más concretamente el que se refería a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las viviendas comunitarias para jóvenes, fue el que más debate generó. Para el equipo de gobierno, se trata de una iniciativa que ya se ha puesto en marcha con éxito en los países más punteros de Europa y que además «no excluye a ninguna otra política de ayuda a la vivienda para jóvenes», según explicaba el alcalde Julen Mendoza. La iniciativa no convence a los miembros del PSE-EE, principalmente por la manera en la que se asignarán las viviendas -será por sorteo y no por baremos de necesidad-, por que lo que decidieron abstenerse. Otra cuestión, ya solventada bajo enmienda, era el hecho de que no se exigiera un máximo de ingresos a los solicitantes. Además, se debatió acerca de la gestión de las ITEs.

Julen Mendoza EH Bildu«Se trata de una iniciativa diferente, pero no excluyente a otras políticas de ayuda al acceso a la vivienda para jóvenes. Por ello, no entendemos la abstención y la relacionamos con un problema en la comprensión del concepto»Isaac Palencia PSE-EE«Hay cosas que compartimos del proyecto, algunas dudas, y otras que no compartimos, como por ejemplo, que las viviendas se asignen por sorteo. Creemos que es una medida limitada y que responde a otros objetivos»Ion Collar Errenteria Irabaziz«En Europa este tipo de actuaciones han sido exitosas por lo que debe ser responsabilidad de las instituciones que este tipo de iniciativas se pongan en marcha. El 70% del trabajo de las instituciones debería ser la escucha»Garbiñe Oyarbide EAJ-PNV«No estamos completamente de acuerdo con la iniciativa. Nos parece un proyecto limitado y con bastantes altibajos y creemos que no dará solución a los problemas para acceder a una vivienda, pero no lo bloquearemos»

Este hecho produjo malestar entre los miembros de los partidos que sustentan el gobierno -EH Bildu y Errenteria Irabaziz-, y achacaron la abstención a un «problema en la comprensión del concepto» por parte de los socialistas. Por su parte, el PNV decidió dar su apoyo a la iniciativa, pese a que consideran que es «un proyecto limitado y que no va a dar solución al problema de acceso a una vivienda que tienen los jóvenes de Errenteria».