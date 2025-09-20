Los aparcamientos volverán a la normalidad tras el festival de forma paulatina

Martin Sansinenea errenteria. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

El Atlantikaldia llega hoy a su fin. Sin embargo, algunos de los aparcamientos que han sufrido afecciones no volverán a la normalidad hasta mañana. Es el caso del parking de Panier, que se cerró el pasado 17 de septiembre y volverá a abrirse al público a partir de las 15.00 horas de mañana.

Del mismo modo, el aparcamiento de la Burrería y el tramo de la Avenida de Navarra comprendido entre el puente del 'Aurrera' y la rotonda de Santa Clara deberá permanecer libre de vehículos hasta esta tarde a las 20.00 horas. Por su parte, en la zona de carga y descarga de plaza Fueros no podrán estacionarse vehículos hasta las 12.00 horas de mañana.

Por su parte, se recuerda que la explanada de Mendi Lore Aldea (explanada de la antigua plaza de toros) en calle Lousada, permanece abierta las 24 horas hasta hoy como parking provisional. Además también se habilitará el Parking Tenis Touring, que estará disponible 24 horas hasta hoy.

Además, el tráfico ya ha sido restablecido en todas las zonas del municipio, ya que los cortes solo causaron afecciones en las jornadas del viernes y del sábado.

Por otra parte, hoy también habrá presencia de la Policía Local en el ayuntamiento fuera del horario habitual de apertura para atender las demandas que puedan surgir durante los actos. En concreto el servicio estará disponible de 10.00 a 15.00 horas.