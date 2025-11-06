Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los representantes del Gobierno Municipal, Hibaika y la Asociación de Vecinos en el interior del pabellón que será remodelado
Errenteria

El antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo cuenta ya con un proyecto de remodelación

Las obras contarán con un presupuesto de 1.5 millones de euros y arrancarán en mayo de 2026

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La zona del antiguo matadero de Iztieta-Ondartxo continúa avanzando hacía su renovación. Y es que tras el derrumbe de los pabellones traseros del matadero ... se reurbanizó todo el entorno. Asimismo, el Ayuntamiento construyó el nuevo almacén de embarcaciones que ya utiliza Hibaika. No obstante, este jueves se ha dado otro paso con la presentación del tercer proyecto «importante, la reforma del antiguo matadero». Una arranque de proyecto en la que además de los ediles han participado vecinos de Iztieta-Ondartxo y representantes de Hibaika.

