Andra Mari Abesbatza & Orkestra ofrecerá un gran concierto por Santa Cecilia

La festividad de Santa Cecilia está cada vez más cerca, por ello, las distintas agrupaciones comienzan a anunciar las distintas actuaciones que llevarán a cabo con motivo del día de la patrona de la música. En esta línea, Andra Mari Abesbatza & Orkestra ofrecerán un concierto en la parroquia Fátima de Errenteria, el domingo 16 de noviembre, a partir de las 18.30 horas. «Santa Cecilia es una de las fechas más importantes para los músicos, por ello hemos decidido adelantar nuestro concierto una semana, puesto que el 23 habrá varios conciertos», destacó Arantxa Arzamendi, presidenta de Andra Mari Abesbatza.

En este concierto sinfónico coral interpretarán el Requiem de Wolfang Amadeus Mozart, con el grupo de solistas formado por Haizea Lorenzo, María Izaga, Aitor Garitano y Hodei Yañez bajo la dirección de Andoni Sierra. Por tanto, esta será una magnífica oportunidad de disfrutar de un gran concierto.

Asimismo, el mismo Sierra explicó que 1ue el coro estará formado por 60 personas y, la orquesta, por 25.

Además, Arzamendi destacó la trayectoria de 60 años del coro «que fue iniciado por Jose Luis Ansorena y que ha contado con el apoyo de los socios y el Ayuntamiento, a quienes les estamos muy agradecidos».

Por su parte, las entradas ya están a la venta en la página web sarrerak.errenteria.eus y también podrán adquirirse el día del concierto a partir de las 17.30 horas en la entrada de la iglesia. El precio es de 10 euros y para socias y socios de la Coral Andra Mari, de 6 euros.