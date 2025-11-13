Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maite Gartzia, Arantxa Arzamendi, y Andoni Sierra.

Errenteria

Andra Mari Abesbatza & Orkestra ofrecerá un gran concierto por Santa Cecilia

El espectáculo será este domingo a las 18.30 en la parroquia Fátima, donde se podrá disfrutar de 60 personas en el coro y 25 en la orquesta

Martin Sansinenea

errenteria.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

La festividad de Santa Cecilia está cada vez más cerca, por ello, las distintas agrupaciones comienzan a anunciar las distintas actuaciones que llevarán a cabo con motivo del día de la patrona de la música. En esta línea, Andra Mari Abesbatza & Orkestra ofrecerán un concierto en la parroquia Fátima de Errenteria, el domingo 16 de noviembre, a partir de las 18.30 horas. «Santa Cecilia es una de las fechas más importantes para los músicos, por ello hemos decidido adelantar nuestro concierto una semana, puesto que el 23 habrá varios conciertos», destacó Arantxa Arzamendi, presidenta de Andra Mari Abesbatza.

En este concierto sinfónico coral interpretarán el Requiem de Wolfang Amadeus Mozart, con el grupo de solistas formado por Haizea Lorenzo, María Izaga, Aitor Garitano y Hodei Yañez bajo la dirección de Andoni Sierra. Por tanto, esta será una magnífica oportunidad de disfrutar de un gran concierto.

Asimismo, el mismo Sierra explicó que 1ue el coro estará formado por 60 personas y, la orquesta, por 25.

Además, Arzamendi destacó la trayectoria de 60 años del coro «que fue iniciado por Jose Luis Ansorena y que ha contado con el apoyo de los socios y el Ayuntamiento, a quienes les estamos muy agradecidos».

Por su parte, las entradas ya están a la venta en la página web sarrerak.errenteria.eus y también podrán adquirirse el día del concierto a partir de las 17.30 horas en la entrada de la iglesia. El precio es de 10 euros y para socias y socios de la Coral Andra Mari, de 6 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andra Mari Abesbatza & Orkestra ofrecerá un gran concierto por Santa Cecilia

Andra Mari Abesbatza &amp; Orkestra ofrecerá un gran concierto por Santa Cecilia