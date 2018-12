Álvarez llevará la propuesta de los padres del Touring al Consejo Guipuzcoano del Deporte La directora foral de Deportes se comprometió a abrir una reflexión sobre los entrenamientos de los alevines MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:46

Ayer tuvo lugar una reunión entre los padres de los niños y niñas de once años del alevín del Touring KE y la directora de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, en la que le trasladaron su «desasosiego» porque la actual normativa de la Diputación Foral (que permite dos entrenamientos al equipo alevín de rendimiento y solo uno al equipo de participación) es «discriminatoria y no garantiza la igualdad de oportunidades» a los niños de once años de la categoría alevín de fútbol.

Al mismo tiempo, el grupo de padres aprovechó dicha reunión para pedirle a la directora de Deportes que «cambie la normativa» y exigirle que «todos los equipos de fútbol alevín de once años puedan realizar la misma cantidad de entrenamientos a la semana».

Actitud positiva

La responsable foral de este área, tras escuchar los pormenores de la normativa actual, se ha mostrado favorable a abrir una nueva reflexión sobre la cuestión del número de entrenamientos en esta disciplina deportiva. Según ella, «ese contencioso no está cerrado», y ha mostrado una actitud positiva para revisar el tema.

Asimismo, ha asegurado que para que todos los equipos del territorio puedan realizar el mismo número de entrenamientos, llevará dicha propuesta al Consejo Guipuzcoano del Deporte el próximo año, para poder tratarla.