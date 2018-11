Los alumnos de Errenteria Musikal actuarán el martes y el miércoles Alumnos de Errenteria Musikal en un concierto previo. / ARIZMENDI Ofrecerán dos programas distintos en el Centro Cultural Niessen con motivo de la festividad de Santa Cecilia M.P. ERRENTERIA. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:43

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, los alumnos y alumnas de Errenteria Musikal ofrecerán dos actuaciones los días 20 y 21 de noviembre en el Centro Cultural Niessen a las 19.30 horas.

Para el martes 20, está prevista la actuación de la orquesta Errenteria Musikal Ganbara, que dirigida por Sergio Zapirain y con la colaboración de la profesora de ballet, Julene Calvo, interpretará piezas como 'The Syncopated Clock' de L. Anderson o el 'Rondeau' de Purcell. La banda de alumnos y bailarines también tendrán su espacio bajo la atenta mirada del director Julen Izarra, y de las profesoras de claqué y Euskal dantza, Larraitz Ugartemendia y Vanessa Castaño. Interpretarán temas como 'The lady is a tramp' de Richard Rogers y 'Euskal Rhapsodia' de Behobide, además de canciones de Adele en concierto, entre otros.

Música para todos

El miércoles a las 19.30 volverá a retomarse el hilo musical en Niessen. En este caso la danza ganará un gran protagonismo, puesto que abundarán las piezas con diversos bailarines, aunque también las habrá con bailarines solistas sobre el escenario. Todo ello acompañado en muchos casos de los imprescindibles músicos de la banda y del combo de jazz.

El recorrido musical será de lo más variado a lo largo de la tarde-noche. El programa comenzará con el 'Prélude' de Bach e irá transcurriendo entre 'herri dantzak' como 'Banako, 'Fandango y 'Ainhoarrak' y diferentes danzas de Tchaikowsky. También podrán disfrutarse piezas más multitudinarias como 'Erre zenituzten sorginak' de Xabi Solano y algún musical de Broadway como 'My one & Only'. Todo ello recogido en dos veladas propicias para familiares, amigos y amantes de la música.