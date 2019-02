Alex Agirretxe (Triatleta de Ironman): «El Mundial de Ironman de Kona, en Hawai, es como el Disneyland de los triatletas» Alex Agirretxe posa en el exterior de las piscinas en las instalaciones del Tenis de Ondarreta. / ARIZMENDI El errenteriarra ha conseguido clasificarse por segunda vez a la prueba estadounidense tras lograr un gran resultado en Malasia MIKEL PÉREZ Martes, 12 febrero 2019, 08:20

Alex Agirretxe (Errenteria, 1983) es un atleta amateur que recientemente ha logrado clasificarse para el Mundial de iroman (una dura vertiente de triatlón distancia) que se celebrará en Kona -Hawai- el próximo mes de noviembre. Agirretxe consiguió esta clasificación tras lograr una 16ª posición (segundo en su categoría) en la prueba Ironman de Malasia ganándose el derecho a participar en el mundial, algo que solo se puede conseguir vía resultados deportivos.

-¿Cuál ha sido su relación con el deporte hasta el día de hoy?

-Pues de chaval, cuando tenía entre 16 y 19 andaba en bici y después lo deje un poco de lado. Volví a los 23 años y empecé a tocar los triatlones, duatlones etc. y me pasé a la distancia Ironman con 28 años. Debuté en Barcelona con muy buen resultado y el segundo Ironman (el Ironcat de Barcelona) que corrí, lo gané. Y de esta manera me enganché a la larga distancia y ya habré competido en siete u ocho Ironmans.

-Pero no fue hasta el año pasado que consiguió la clasificación para Hawai...

-Eso es. El año pasado corrí el triatlón de Vitoria, que este año va a ser marca Ironman y después me desplacé a Malasia donde conseguí un buen resultado y me clasifiqué para Hawai.

-¿Cómo es el proceso para poder disputar el Mundial de Ironman en Kona?

-Pues tienes que conseguir un buen resultado en una de las pruebas mundiales de marca Ironman (que no hay tantas). En estos triatlones hay categoría profesional y categoría grupo de edad (podemos decir que son amateurs). Entonces, entre los grupos de edad hay algunas plazas dependiendo de la gente que se haya inscrito. Yo me clasifiqué en 2017 en Lanzarote cuando había cinco plazas ,quedando segundo en mi categoría. En Malasia este año, había ocho plazas y me clasifiqué quinto, decimoquinto en la general, contando incluso con profesionales.

-¿Cómo fue la experiencia de competir y obtener un buen resultado en un país como Malasia?

-Inicialmente todo el mundo me había hablado de un clima extremo, incluso peor que el de Hawai, aunque a mi no me lo pareció. En realidad es una aventura correr lejos de casa. Tienes que llevar la bici hasta allí, desmontada. Muchos vuelos, muchas horas. Una vez allí tienes que guardarte unos días de adaptación climatológica. Y lo que es la carrera es espectacular. Los circuitos eran muy diferentes; había monos y un montón de animales por la carretera. La natación fue por una playa paradisiaca y la carrera a pie fue muy dura, ya que no había nada donde corríamos. Fue alrededor de la pista de un aeropuerto, haciendo 'u'es muy largas, de unos 12 kilómetros y no había ni una sombra en todo el recorrido.

-Con todos estos impedimentos climatológicos, ¿cómo se sintió físicamente?

-Pues la carrera fue bastante bien. Si que es verdad que tuve un problema con la alimentación en los 20 últimos kilómetros de la maratón. Fallé en cálculo, no llevé un plan B y me quedé sin alimentación cuando iba entre los diez primeros y remontando posiciones. Esta es la pena que me quedó allí, pues estaba haciendo la carrera de mi vida. Ahí es donde perdí el podio en mi categoría y la posibilidad de colarme entre los diez primeros entre profesionales. Pero aprendí muchas cosas que se pueden aplicar en Hawai, que también es importante.

-¿Tan importante es la alimentación en este tipo de pruebas?

-Sí, la tienes que llevar totalmente testeada y probada en entrenamientos que se puedan parecer a la carrera. Evidentemente, en la hora de natación no puedes tomar nada y es cuando sales de ahí que puedes empezar a alimentarte con hidratos de carbono y cantidades elevadísimas de agua. En las cinco horas de bici, entre 12 y 14 litros. Además, hay que tener el estomago muy entrenado, o haces esto o no llegas a meta.

-En cuanto al entrenamiento previo a una carrera de estas características, ¿cómo lo acopla a su día a día?

-Pues para llegar al objetivo se trata de hacer una planificación larga en la que se van pasando diferentes etapas. Yo suelo empezar con entrenamientos muy explosivos y cortos en la primera parte de la planificación y según se va acercando la carrera los esfuerzos se van acercando mucho a lo que va a ser el día del Ironman. Ahora mismo, entreno dos o tres horas al día, que no es demasiado teniendo en cuenta que la prueba son 9 horas. Según se va acercando la carrera puedo estar entrenando unas 7 horas los fines de semana.

-¿Logra compaginarlo con su vida personal?

-Hombre, no es fácil. Tengo que estructurar muy bien para que me de tiempo a entrenar dos veces por la mañana, ya que trabajo a las tardes. En cuanto a los fines de semana, el sábado entreno también dos veces al día y los domingos me gusta tener la tarde libre. Aunque según nos vamos acercando a las pruebas importantes tengo que invertirlo también en entrenar. No es un ritmo de vida fácil pero poniéndome un objetivo claro, consigo llevarlo bastante bien.

-Antes de llegar a Hawai en octubre, ¿hay alguna prueba más entre las destacadas en su calendario?

-Pues por aquí tenemos el triatlón de Zarautz, que aunque no sea una prueba Ironman es nuestro pequeño Hawai y la gente se la prepara a conciencia. También tengo como objetivo mejorar mi tiempo en el Ironman de Vitoria y, por qué no, intentar meterme entre los diez primeros, que es una espina que tengo clavada. Aunque con el tiempo voy añadiendo competiciones al calendario como cualquier carrera popular. Al fin y al cabo, lo que me gusta es ponerme el dorsal y participar en cualquier tipo de carrera.

-Para su aventura en Hawai, ¿cuenta con algún apoyo económico o con algún equipo?

-La primera vez que me clasifiqué para ir a Hawai, en 2017, fui bastantes días con mi pareja y nos lo tomamos como las vacaciones de nuestra vida. Esta vez iré sólo a competir y afortunadamente, la Diputación me ha incluido dentro de la categoría de mecenazgo, por lo que esto, además de que vamos con más tiempo que la vez anterior, nos permitirá encontrar instituciones o empresas que estén interesadas en patrocinar la aventura.

-¿Hay algún atleta más que participe en este tipo de pruebas por Oarsoaldea?

-Digamos que aquí en las pruebas de triatlón hay mucho nivel. Yo me he enfocado a la larga distancia por mi estructura corporal y porque me gusta. Ten en cuenta que en el campeonato de Hawai participan 2.600 personas y el año pasado por ejemplo, había dos o tres personas vascas y unos cincuenta españoles. En la categoría profesional suelen participar Eneko Llanos y Gurutze Frades. Y luego en los grupos por edades pues depende del año. En 2017 llegamos a reunirnos unos once vascos. Para este año, de momento, estamos tres clasificados.

-Por último, una vez llegue a Hawai en octubre, ¿cuál será su objetivo personal y deportivo?

-Yo creo que van muy de la mano, ya que si logro el objetivo deportivo personalmente estaré muy tranquilo. La primera vez arriesgué demasiado colocándome entre los 20 primeros y la maratón se me hizo larguísima. Este año el objetivo sería llegar con más cabeza y una adaptación mucho mejor. Tenerlo todo más controlado que en las veces anteriores y sobre todo, disfrutar de lo que es Hawai, que es como el Disneyland de los triatletas. Teniendo todo esto en cuenta y con un estado de forma como el que tuve en Malasia, el resultado se tiene que acercar mucho a estar entre los diez primeros del mundo en el total. Es difícil, porque pueden pasar muchas cosas y es tal la densidad del nivel que hay allí que en 20 kilómetros malos te adelantan 300 personas.