Alain Ayerdi celebra por todo lo alto sus diez años como director de Errenteriako Musika Banda

Celebrar diez años al frente de una Banda como la de Errenteria no es un momento cualquiera. Alain Ayerdi ofreció el pasado domingo un ... concierto muy especial con el que conmemoró una década al frente de Errenteriako Banda. «Un momento muy especial», asegura.

Y es que, como destaca, «desde el principio me he sentido como en casa, los músicos, como el resto de personas que componen esto siempre han sido muy amables y me han facilitado el camino». En este sentido, Ayerdi afirma orgulloso que «lo mejor es que podemos hacer prácticamente cualquier concierto que se nos pueda venir a la cabeza, somos un 4X4».

En cuanto al concierto, el director planteó un recorrido musical a través de las obras de compositores contemporáneos junto a clásicos como Pablo Sorozabal o Soutullo. Cabe destacar del programa, obras como la fantasía de 'Katiuska', de Pablo Sorozabal, 'Gulliver's Travels', de Bert Appermont, 'Ross Roy', del neerlandés Jacob de Haan, o 'Conga del Fuego Nuevo', de Jesús Arturo Márquez.

Un espectáculo que deleitó a todas las personas que se acercaron hasta el instituto Koldo Mitxelena, que al igual que en el concierto de Año Nuevo se abarrotó de público. A diferencia de aquel día, esta vez el tiempo acompañó a la banda y a su música, con sol fantástico y una temperatura muy agradable.

Por su parte, después de diez años cabría preguntarse qué puede venir. No obstante, Ayerdi asegura estar tranquilo por el futuro. «Todos los conciertos que llevemos a cabo saldrán con una gran calidad, ya que somos un equipo que cumple en cualquier faceta ante cualquier público», afirma el director.

Ejemplo de ello «es el concierto que vamos a hacer dentro de poco en colaboración con el circo, en el que nos aproximaremos a un público infantil». Un público que, al igual que todos los que han podido ver a Alain Ayerdi y la banda, seguro disfrutará.

Sin embargo, ¿cuál ha podido ser el momento más importante tras diez años al frente de la Errenteriako Banda? Entre ellos destacó el concierto que «llevé a cabo con mi mujer».

En este sentido, y como no podría ser de otra manera, «ese inicio de fiestas, con el centenario, también es un día increíble en el que ves a todo el pueblo unido cantando».