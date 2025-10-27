El Aker celebró sus 33 años con música, vermú y sobre todo mucha diversión

33 años son muchos, o quizás alguno dirá no tanto. Lo que es seguro es que estar 33 años abierto supone que un negocio ... hace bien las cosas. Ayer se demostró en una jornada en la que el trabajo pasó a una fiesta en la que quiso estar todo el mundo.

El Aker vivió ayer un nuevo aniversario en el que el buen ambiente, la música y el vermú fueron los protagonistas. También lo fuero los socios del local, Julen Palanzuela y Dabiz Muñoz, conocido como Mendeku, quienes tuvieron «un gran día».

Se les vio felices, como no podía ser de otra manera, rodeados de amigos y familiares, toda una experiencia que sin duda no se olvidará. Además del afecto que les tienen muchos errenteriarras, algo que quedó palpable fue que ambos nacieron para hacer otras cosas que no fuesen cantar.

Y es que como recuerda Mendeku, «Julen y yo nos arrancamos con una canción y terminamos con una preciosa y gamberra versión de Metálica y Mikel Laboa». Ahí se demostró que quizás no triunfarían en un concurso de canto, pero sin duda donde sí pueden decir que son unos fenómenos es en el mundo hostelero.

Por su parte, además de las dulces voces de los socios, los asistentes pudieron disfrutar de la gran música de Pirata y Mikel Suguruza, a quienes posteriormente se les unieron Paco Flores y David Redondo.

«Fue un día de muchas emociones, pero estamos realmente contentos porque todo fue genial», reconoce Mendeku. Asimismo, los asistentes pudieron vivir una gran fecha en el Aker, que continuará sumando años y celebrándolos como se merece. Asimismo, La Bodeguita del Aker también fue el escenario de grandes momentos en los que todos pudieron celebrar por todo lo alto el aniversario de un negocio que ya ha demostrado que está para ofrecer algo diferente a sus clientes.