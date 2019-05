Aizpea Otaegi (Alcaldesa electa de Errenteria): «Pienso que es bueno tener una estabilidad en el Gobierno» Otaegi, con el río Oiartzun de fondo. / ARIZMENDI Para la futura alcaldesa «la gente ha entendido que a pesar de haber un cambio de liderazgo, el proyecto tendrá continuidad» M.P. ERRENTERIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:20

A la primera ha sido la vencida para Aizpea Otaegi, candidata de EH Bildu, que tras sus primeras elecciones municipales ha logrado -junto con su equipo- uno de los mejores resultados de la historia de su formación en el municipio. No ha habido mejor manera de recoger el testigo de su predecesor, Julen Mendoza, que resultó vencedor en las dos legislaturas previas consecutivas.

-¿Qué lectura hace de los resultados de su formación en estas elecciones?

-Hacemos una valoración muy buena. Creo que la gente nos ha votado, por un lado, por el trabajo realizado por el equipo de Julen durante estos últimos ocho años y, por otro lado, la gente ha entendido que a pesar de haber un cambio de liderazgo, el proyecto tendrá continuidad.

-¿Se esperaban lograr los nueve concejales?

-Teníamos confianza en que ganaríamos pero pensábamos que la diferencia entre nosotros y el PSE iba a ser menor. No sabíamos qué impacto iba a tener su victoria en las elecciones generales. Por nuestra parte, objetivamente, no veíamos razones para no ganar. Creemos haber hecho bien las cosas y contamos con un buen programa. Además, la gente ha entendido bien el cambio de liderazgo. También pensábamos que el PNV subiría más, aunque se han convertido en tercera fuerza.

-¿Qué mensaje les daría a esas personas que han depositado su confianza en vosotros?

-Agradecerles la confianza. Se de gente que es la primera vez que ha votado a EH Bildu y decirles que estén tranquilos, que no les vamos a fallar y que seguiremos profundizando y mejorando en el camino abierto durante estos últimos años. También seguiremos realizando políticas públicas en los ámbitos que nos parecen importantes (más igualdad, una sociedad más justa y cohesionada) trabajando con la gente en espacios de puesta en común. Por eso les digo que no les fallaremos y que haremos política con ellos.

-¿Y qué mensaje les daría a las personas que han votado otra opción?

-Un partido que gobierna tiene que mirar más allá de sus votantes. Creo que ésta ha sido la lógica del gobierno de los últimos años: crear un pueblo mejor para todos y crear lazos y tender puentes con comunidades que no han sido votantes de EH Bildu.

-¿Contemplan un pacto de gobierno con Elkarrekin Podemos o prefieren gobernar en minoría?

-Pienso que es bueno tener una estabilidad y una mayoría en el gobierno para sacar adelante políticas. Por otro lado, hacemos una valoración muy buena del acuerdo de gobierno que hemos tenido durante los últimos años. Dicho esto, en breve nos toca ponernos a hablar y conocer, no solo cuál es nuestra voluntad, sino también la de los otros grupos.

-¿Cuál será el primer proyecto que pondrá en marcha cuando llegue a la Alcaldía?

-Pues no lo sé. Tenemos muchos desafíos por delante y queremos llevarlos todos a cabo.