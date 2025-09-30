El Gobierno Municipal propone una actualización del 2,4 en relación a la variación media del IPC La propuesta de ordenanzas fiscales prevé que el recargo del IBI recoja una nueva exención para personas mayores o con problemas de movilidad

El Equipo de Gobierno ha presentado esta mañana la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2026. En el texto se prevé una actualización del 2,4% que corresponde a la variación media del IPC en el último año. El objetivo de esta subida es «seguir ofreciendo servicios públicos de calidad buscando el equilibrio entre las necesidades de la sociedad y la estabilidad presupuestaria repartiendo el esfuerzo fiscal de manera justa», ha asegurado la alcaldesa Aizpea Otaegi.

Asimismo, la propuesta incluye la aplicación de la progresividad fiscal en la mayoría de los precios públicos y recoge una serie de medidas fiscales en las áreas relacionadas con los principales retos del municipio como son la vivienda, el desarrollo local, la transición ecológica y la cohesión social.

Congelación en IBI y ICIO

En materia de vivienda, la propuesta del Gobierno Municipal da continuidad a las medidas fiscales vigentes, considerando que son medidas que contribuyen a los objetivos marcados en la Declaración de Errenteria como Zona Tensionada. En este sentido, se propone, además, la congelación de impuestos como el de Bienes e Inmuebles (IBl) y de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), «con la mirada puesta en amortiguar la carga fiscal y seguir fomentando la rehabilitación del parque existente», ha afirmado Otaegi. Asimismo, cabe destacar que «el recargo del IBI recogerá una nueva exención para personas mayores o con problemas de movilidad que hayan tenido que abandonar su vivienda al no estar asegurada la accesibilidad».

En esta línea, el Gobierno propone congelar tanto el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), como las tasas para la apertura de nuevos establecimientos, aprovechamientos del suelo y mercadillos.

Novedad en la tarificación

En materia de transición ecológica, estos últimos años se ha venido adecuando la tasa de residuos con el objetivo de cumplir la Ley 7/2022 de residuos. En este sentido, se prevé que con una actualización del 2,4% la tasa se mantenga en el equilibrio costes-ingresos, por |lo que este año se propone llevar a cabo esa actualización. Se propone una nueva tarificación para actividades económicas, que considera una cuota fija y un factor de corrección basado en la metodología estándar para la Comunidad Autónoma Vasca de IHOBE. De este modo «el que genera menos basura pagará menos y viceversa», ha recordado la alcaldesa.

Por su parte, se propone actualizar con un 2,5% la tasa de suministro de agua y alcantarillado al incremento planteado por la Mancomunidad de Aguas del Añarbe. Además, en relación a la movilidad, se propone incrementar un 2,4% las tarifas de la OTA mientras que para los títulos habilitantes (residentes, comercios) se plantea actualizar un 1,6% También se aplicará un incremento progresivo de tasas en base a la potencia de los vehículos motorizados.

«Recaudación menor a la media»

En cuanto a la recaudación por habitante, Otaegi ha destacado que «es menor que la media de los municipios de Gipuzkoa». Según datos del 2022 «la recaudación por habitante fue de 279 euros, mientras que en Gipuzkoa fue de 371 euros y en Euskadi de 354».