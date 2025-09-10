Las actividades culturales vuelven al Molino de Fanderia este mes

Tras los meses de verano vuelve el trabajo, el colegio y la rutina. A pesar de ello, lo que también está de vuelta son ... las actividades culturales organizadas por el Molino de Fanderia. Como es habitual, siendo el segundo fin de semana del mes, el molino permanecerá abierto de 10.30 a 14.00, y se podrá conocer su historia, verlo en marcha y conocer la importancia del río para su funcionamiento y como ecosistema y fuente de vida.

Además, el día 13, desde las 10.30 hasta las 11.30 horas, se invitará a los visitantes a realizar un estudio del río Oiartzun. Para esta actividad familiar será necesaria la inscripción previa y será gratuita.

Asimismo, y como viene siendo habitual, el mes de septiembre también contará con una actividad especial. Será una iniciativa que busque unir a través del agua el río con el mar. El tema central de la jornada será el salmón atlántico con el que se hará un viaje aprovechando la forma de vida de este pez. Se realizará una breve salida guiada desde Fanderia, se hablará de la influencia humana que llevó al salmón a su desaparición en nuestro río y de la gestión actual que ha permitido su recuperación. Aquí destacan la demolición de presas, renaturalización de los bosques de ribera o el saneamiento de las aguas Está previsto que comience a las 10.30 y termine a las 12.30. Será una actividad gratuita, pero requerirá reserva previa. Se requiere inscripción, que se puede realizar llamando a 943 494 521 o escribiendo un email a turismoa@oarsoaldea.eus. El teléfono 690 720 264 y el correo galemysfanderia@gmail.com también están disponibles.