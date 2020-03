Los contenedores de orgánico y rechazo se abrirán sin tarjeta Contenedor de basura. / ARIZMENDI No se distribuirán bolsas compostables en el Ayuntamiento, pero sí en otros puntos de recogida AYAR SALAZAR LEZO. Jueves, 26 marzo 2020, 00:55

Debido a la situación de emergencia causada por el virus Covid-19, y dadas las dificultades para abrir los contenedores así como para distribuir las bolsas compostables de forma segura en las oficinas del Ayuntamiento, se van a realizar varios cambios en la recogida de residuos.

A partir de hoy no será necesario el uso de tarjetas para abrir los contenedores de orgánico y de resto, es decir, todas las cerraduras se dejarán abiertas. Por lo tanto, el Ayuntamiento no distribuirá la tarjeta. En el caso de las bolsas compostables, se ruega a la ciudadanía que usen este tipo de bolsas por recomendación de la Mancomunidad de San Marcos y del propio Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar la limpieza (aunque su uso no es obligatorio). Por lo tanto, y considerando que estas bolsas están disponibles en varios establecimientos actualmente abiertos, el Ayuntamiento suspende la entrega de este tipo de bolsas a partir de hoy en sus oficinas.

Se ruega a la ciudadanía que, en caso de usar bolsas de plástico para los desechos orgánicos, no arrojen dichas bolsas en el contenedor marrón, sino que vacíen su contenido en el marrón y después depositen la bolsa en el amarillo.

Se mantendrá la atención por teléfono, correo electrónico y whatsapp en el servicio de compostaje comunitario. Dado que la próxima visita de seguimiento es a finales de abril, entonces se evaluará la situación.