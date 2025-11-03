Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaldes y alcaldesa de Lezo, Errenteria y Pasaia junto a la diptuda Azahara Domínguez, durante la comparecencia de este lunes. DV

Los alcaldes de Pasaialdea, molestos tras conocer que el convenio de regeneración con la Diputación no tendrá continuidad en 2026

El documento firmado en 2015, que se ha prolongado por espacio de una década, se traduce en inversiones por valor de 13,3 millones de euros

Elena Viñas

Elena Viñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Los alcaldes de Pasaia, Errenteria y Lezo lamentan que el convenio para la regeneración de Pasaialdea no vaya a tener continuidad en 2026, como habrían ... comprobado en la propuesta de presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el próximo año. Así lo han dejado de manifiesto en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Palacio Foral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los alcaldes de Pasaialdea, molestos tras conocer que el convenio de regeneración con la Diputación no tendrá continuidad en 2026

Los alcaldes de Pasaialdea, molestos tras conocer que el convenio de regeneración con la Diputación no tendrá continuidad en 2026