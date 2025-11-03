Los alcaldes de Pasaialdea, molestos tras conocer que el convenio de regeneración con la Diputación no tendrá continuidad en 2026

Los alcaldes de Pasaia, Errenteria y Lezo lamentan que el convenio para la regeneración de Pasaialdea no vaya a tener continuidad en 2026, como habrían ... comprobado en la propuesta de presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el próximo año. Así lo han dejado de manifiesto en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Palacio Foral.

Los regidores de los tres municipios han comparecido, junto con la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, para dar cuenta de qué proyectos se financiarán con los 400.000 euros otorgados para este ejercicio dentro del convenio firmado por el mencionado departamento foral y los ayuntamientos que se asoman a la bahía de Pasaia. El convenio tiene su origen en 2015 y se ha ido prorrogando durante una década, traduciéndose en inversiones por un valor total de 13,3 millones de euros.

En sus respectivas intervenciones, el alcalde de Pasaia Teo Alberro, la de Errenteria Aizpea Otaegi y el de Lezo Mikel Arruti no han ocultado su satisfacción por recibir esta partida, aunque «lamentablemente está muy lejos de estar a la altura del esfuerzo que preveía el último convenio». Con ella, se financiarán obras en frontones de Pasaia, la reforma del antiguo matadero de la villa papelera y mejoras en accesibilidad y seguridad de la red de bidegorris lezoarra, entre otros proyectos.

El enfado de los alcaldes no solo quedaba patente en sus sucesivas intervenciones. Cuando se llevaba a cabo el turno de preguntas entre los periodistas, la alcaldesa de Errenteria ha tomado la palabra para dirigirse a la diputada Azahara Domínguez y ser ella quien preguntara directamente: «¿La partida de Pasaialdea, como la hemos conocido hasta ahora, desaparece, en el sentido de que ni Lezo ni Errenteria percibirían ningún dinero? Al margen del convenio que haya con Pasaia, por Adinberri y otros proyectos, ¿Lezo y Errenteria quedan fuera?».

Tras mostrar su sorpresa por la situación que se estaba dando, Domínguez ha respondido que existen otros proyectos de los que se benefician actualmente ambas localidades, sin olvidar las subvenciones «que cualquier municipio puede solicitar» de cara al próximo año.

Aizpea Otaegi considera que el convenio con Pasaialdea -la única comarca que cuenta con esta ayuda específica en Gipuzkoa- se basa en dos razones. Por una parte, porque Oarsoaldea es una comarca «vulnerable y degradada» que necesita de apoyo foral para su regeneración. También entiende que hay «cierto sentido de compensación» porque las infraestructuras de interés general en Gipuzkoa no pagan los impuestos que paga cualquier otra empresa que se encuentre en el territorio. Eso trae consigo que Oarsoaldea tiene uno de los espacios industriales más importantes de Gipuzkoa, pero los municipios del entorno, a pesar de los impactos que padecen, no tienen un beneficio económico por la actividad que se desarrolla en él. Para compensarlo, existen modificaciones en las normas forales en otros territorios que llevan a un tipo de impuesto llamado BICE (Bien inmueble de características especiales). En Bizkaia, Araba y Navarra se ha desarrollado para esa compensación. «Gipuzkoa no lo ha hecho», asegura Otaegi

Los alcaldes solicitan un mecanismo de compensación «estable», como lo ha sido hasta 2025 el convenio firmado con el Departamento de Ordenación del Territorio. «La petición es clara: o se activa el BICE o se nos garantiza una línea de compensación estable para compensar este», reclama Aizpea Otaegi.

Domínguez ha recordado que la propuesta sobre el BICE está en este momento sobre la mesa de la diputada de Hacienda.

A favor de la transferencia del Puerto

Por otra parte, los alcaldes de los tres municipios, todos ellos de EH Bildu, se han mostrado a favor de que el Puerto de Pasaia se transfiera a Euskadi. «Nos parece una buena noticia, pero el puerto tienen que seguir siendo una infraestructura imprescindible para responder al tejido industrial que tenemos en el territorio, incluso tendríamos que avanzar en una mayor diversificación, electrificación... Hay muchos retos y debemos hacer compatibles las dos cuestiones, es decir, que se pueda transferir el puerto y, al mismo tiempo, que sea un puerto de interés internacional, como lo es en estos momentos. Habrá que ver los mecanismo que tenga que activar el Gobierno Vasco una vez hecha la transferencia», han concluido.