El objetivo del proyecto es dotar de coordenadas GPS a los linderos de los terrenos. Etxeberria
Zarautz

En marcha un proyecto para limitar las parcelas del suelo rural topográficamente

Todos los propietarios de los terrenos rurales que se analizarán en el proceso recibirán una carta invitándoles a una reunión explicativa

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:00

Aunque la mayoría de la ciudadanía de Zarautz vive en zona urbana, hay varios zarauztarras que viven en zonas rurales o son propietarios de terrenos ... en ellas. En muchos casos, la falta de conocimiento o desconocimiento sobre los terrenos de los propietarios o sus herederos hace que los límites se confundan o simplemente desaparezcan.

