En marcha un proyecto para limitar las parcelas del suelo rural topográficamente

Aunque la mayoría de la ciudadanía de Zarautz vive en zona urbana, hay varios zarauztarras que viven en zonas rurales o son propietarios de terrenos ... en ellas. En muchos casos, la falta de conocimiento o desconocimiento sobre los terrenos de los propietarios o sus herederos hace que los límites se confundan o simplemente desaparezcan.

Ante este problema, es conveniente, antes de perder más información, identificar esos límites y recogerlos bien. Para ello, el Ayuntamiento de Zarautz, aprovechando una subvención del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha iniciado los trabajos de delimitación de 146 parcelas que ocupan una superficie de 178 hectáreas de suelo rural, con el apoyo técnico de la empresa Geograma.

El objetivo del proyecto es dotar de coordenadas GPS a los linderos de los terrenos, aclarar posibles errores y, en la medida de lo posible, corregirlos.

La colaboración de los más de 78 propietarios y propietarias es condición indispensable para la correcta ejecución de estos trabajos. Para empezar, los propietarios deberán limpiar los límites, encontrar los hitos y acordarlos con los colindantes. A continuación, la empresa Geograma recogerá correctamente las coordenadas de límites e hitos marcados y entregará los planos a los propietarios. En su caso, se corregirán los límites que figuren en el Catastro.

«Para llevar a cabo el proyecto será imprescindible la colaboración de los propietarios, ya que si no hay consenso entre los colindantes no será posible establecer los límites digitalmente. La participación de los propietarios es voluntaria, pero es una oportunidad inmejorable para los propietarios de terrenos porque recoger digitalmente los límites de los terrenos que son de su propiedad no les supondrá ningún gasto económico», explica Garbiñe Oiarbide, concejala de Participación, Urbanismo y Vivienda. «El conocimiento de las propiedades y de sus límites es de vital importancia para la gestión del medio rural. Por eso, mantener ese conocimiento es un reto importante para el Ayuntamiento».

Todos los propietarios y propietarias de los terrenos rurales que se analizarán en este proceso recibirán una carta invitándoles a una reunión explicativa sobre el proyecto que tendrá lugar en la Salón de Plenos del Ayuntamiento el próximo 10 de diciembre.