Confirmado: Mbappé no viene a Anoeta

Ángel López San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 11:04 Comenta Compartir

Esta vez, el monstruo no viene a verme. Kilyan Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid, no viajará a Donostia y, por ... lo tanto, no jugará contra la Real Sociedad en el partido de esta noche (21.30 horas) en el Reale Arena. El crack francés fue objeto ayer martes de la extracción de una muela y el entrenador, Carlo Ancelotti, contaba con él y anunció que viajaría, pero no será así. El Madrid jugará, por lo tanto, sin el conceptuado como mejor jugador del mundo este partido de ida de semifinales de Copa contra la Real Sociedad en Anoeta, en el que tampoco participarán otros dos futbolistas insustituibles en el cuadro blanco como Thibaut Courtois y Fede Valverde.

Ampliar Ni Mbappé, no Courtois, ni Valverde forman parte de una convocatoria de 21 en la que sí figuran otros cracks blancos como Vinícius, Rodrygo o Bellingham, que vuelve tras dos partidos de sanción. La previsión es que sea Lunin el que defienda la portería del Madrid en Anoeta, para el flanco derecho ya está recuperado Lucas Vázquez y Endrick podría reemplazar a Mbappé. Aparte de los tres mencionados, tampoco están convocados por lesión Carvajal, Militao y Vallejo. Así las cosas, hay cinco jugadores de las categorías inferiores en la lista para el encuentro ante la Real: los porteros Fran González y Sergio Mestre, el defensa Asencio, el medio Chema y el delantero Gonzalo, autor del gol definitivo en la anterior eliminatoria copera ante el Leganés.

