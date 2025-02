3.966 entradas disponibles para Manchester: éstas son las opciones de viaje

La Real Sociedad dispondrá de 3.966 entradas para el encuentro que el equipo de Imanol disputa ante el Manchester United el 13 de marzo, ... de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Tienen un precio único de 40 euros y el club las ha distribuido de la siguiente manera: 3.701 se destinarán a los socios y RS Fans, 180 a las peñas y 85 al patrocinador Halcón Viajes

Esas localidades se pueden solicitar desde este viernes, 21 de febrero, hasta el próximo jueves, día 27, a las 12 horas. Los socios y RS Fans pueden pedir una entradas para ellos y otra para un acompañante sin necesidad de que éste sea abonado o RS Fan. Si se supera el cupo de 3.701 entradas, se eralizará un sorteo entre los solicitantes apuntados. De momento, no hay más información sobre esos ticket.

Muchos 'realzales' se han lanzado ya a los grupos de whatapp y a las aplicaciones de vuelos y viajes del móvil para preparar su desplazamiento a Manchester. Como son casi 4.000 las localidades las que dispone el club txuri-urdin para ese encuentro, salvo una demanda masiva de localidades, todos los aficionados realistas interesados en animar a su equipo en Old Trafford podrán hacerlo y tendrán un ticket a su disposición.

Gran respuesta en los grandes escenarios

Old Trafford tiene una capacidad para 74.310 espectadores. Considerando que la UEFA obliga a cada club a facilitar al rival lo correspondiente al 5% del aforo, a la Real le corresponderían más de 3.700 localidades. Pero, como en ocasiones precedentes con el United, se ha 'rascado' alguna más. Queda por saber ahora cuál es la respuesta de los 'realzales', siempre dispuestos a acompañar a su equipo en los grandes escenarios, pese a que su presencia en los campos de los adversarios en esta edición de la Europa League no ha sido masiva. En los últimos años, acudieron más de 3.000 a Lisboa, 2.000 a Roma y 1.700 a París. No obstante, el récord está en los cerca de 6.000 que acudieron precisamente a Manchester en octubre de 2013.

El escenario del encuentro es el mismo, pero las cosas han cambiado sustencialmente desde entonces. Por aquellas calendas, era una auténtica excepcionalidad que la Real jugara en Europa; ahora es casi una rutina, toda vez que la presente es la quinta participación consecutiva en competición continental. Además, el United prestó entonces a la afición realista todo el espacio de uno de los fondos del anillo superior, totalmente cubierto por la masa txuri-urdin. Un auténtico espectáculo.

Mil formas de viajar

Hay maneras muy variadas de llegar a Manchester para ver ese partido del 13 de marzo. Cada 'realzale' está explorando la que más le interesa en cuanto a tiempo y dinero, consciente de que no hay vuelos directos ni desde Bilbao, ni, por supuesto, desde Donostia.

Una alternativa económica es tomar un vuelo directo desde Madrid, aunque con horarios un tanto intempestivos. A cambio de 60 euros, uno puede ir y venir de Manchester desde Madrid por menos de 60 euros. Eso sí, hay que salir a las 21 horas del miércoles 12 para arribar a las 22.40 (hora ya inglesa) al aeropuerto mancuniano tras dos horas y 40 minutos de vuelo. La vuelta sería el domingo 16 a las 6.50 de la mañana (hora inglesa) para llegar de vuelta a Madrid a las 10.25.

En vuelos con escala, las combinaciones con aeropuertos españoles y de otros países son innumerables. Por ejemplo, hay una opción a cambio de 229 euros que incluye un primer vuelo desde Loiu a las 7.10 horas del miércoles 12 para llegar a Manchester a las 11.45 vía Barcelona. La vuelta, a las 8.05 horas del viernes 14 para estar en Bilbao a las 14.10 horas.

Otra alternativa barata (179) euros incluye una estancia en Manchester desde el 11 al 15 de marzo. Habría que madrugar para tomar el vuelo desde Bilbao a las 6.05 de la mañana del martes 11 para llegar a Manchester a las 12.45 horas vía Amsterdam. La vuelta sería el sábado 15 a las 5.55 de la mañana, con llegada a las 11.20 horas a Bilbao. Sólo para madrugadores. En horarios más racionales, a cambio de 234 euros, se puede tomar un vuelo el mismo martes día 11 de marzo desde Bilbao a las 13.10 horas para poner pie en Manchester a las 17 horas, con escala en Frankfurt. La vuelta, a las 15.35 horas del sábado 15, con llegada a Bilbao a las 22.55 horas con la misma escala alemana.

También existe un vuelo de ida de 75 euros con escala en Barcelona. Salida a las 8.10 del miércoles 12 desde Hondarribia y llegada a Manchester por Barcelona a las 11.45 horas. Sería el precio sólo de ida. Una vuelta posible costaría 175 euros y sería el viernes 14 de Manchester (8.05 horas) a Bilbao (14.10) con escala.

Combinación chollo antes del sorteo

Hay aficionados realistas muy previsores que ya sacaron su billete a Londres desde Bilbao antes del sorteo. Si tocaba Manchester, como ha sucedido, les tocará añadir dos billetes de autobús a su gasto porque tendrán que desplazarse desde la capital británica hasta la ciudad del 'Teatro de los sueños'. No obstante, ida desde Bilbao a Londres y vuelta el sábado a Santander les sale a sólo 60 euros, un chollo.

En lo que se refiere a los alojamientos, la escala de precios es inmensa, desde los 25 euros por noche que puede costar un hostal con habitación comportida. El billete de tren desde el aeropuerto vale en torno a tres libras y, ya en Manchester, hay bonos de entre 10 y 15 libras llamados System One Travel que permiten realizar un número ilimitado de viajes en transporte público en un día.