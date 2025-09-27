Versatilidad y motorización eléctrica

La marca surcoreana Kia está actualmente muy bien colocada en el mercado de los coches eléctricos en España. Para Eduardo Divar, director general de la ... marca en España, «en el terreno de los eléctricos puros, nuestro modelo EV3 está siendo todo un éxito. Ahora ampliamos la familia con el EV4 y vamos a tener un último trimestre pleno de novedades, con el EV5 y alguno más que llegará a principio del próximo año», refieriéndose al EV2, que se prevé que llegue en noviembre.

Si se hace un repaso del nuevo modelo de Kia EV4, está disponible con dos carrocerías: 'hatchback' (compacto) de cinco puertas, y 'fastback' (berlina), una silueta de tres volúmenes y cuatro puertas.

La versión berlina se fabrica en Corea del Sur y la versión 'hatchback' en Eslovaquia. Esta última está pensada principalmente para el mercado europeo y es el primer eléctrico de Kia que se fabrica en Europa. Según las previsiones, supondrá el 80% de las ventas en España, aunque por el momento tiene tracción delantera, en los próximos meses contará con tracción total.

Carrocería de 4,43 metros

En cuanto a tamaño, la berlina es algo más larga que el compacto: 4,73 y 4,43 metros, respectivamente. Tienen la misma anchura, 1,86 metros, y en cuanto a su altura, el modelo de tres volúmenes es ligeramente más bajo que el compacto.

El EV4 de cuatro puertas tiene una luneta trasera muy inclinada y un voladizo imponente. Detrás, destaca la amplitud y capacidad para los pasajeros, tanto en la parte delantera como en la trasera. Además, el EV4 contará con variante GT-Line en ambas versiones.

El EV4 ofrece dos tamaños de batería: una estándar de 58,3 kWh y otra de autonomía extendida (Long Range) de 81,4 kWh. Ambas alimentan un motor de 150 kW (204 CV) en el eje delantero.

En la berlina destaca su coeficiente aerodinámico de solo 0,23, lo que se traduce en hasta 630 kilómetros de autonomía WLTP con la batería grande y de 430 con la de 58,3 kWh. La autonomía del modelo compacto es de 590 y 410 kilómetros, respectivamente.

Para la carga, incorpora un cargador de 11 kW que recupera del 10 al 80 % en solo 31 minutos. Además, incluye funciones de carga bidireccional V2L (3,6 kW) y V2G (10 kW) para alimentar dispositivos externos o incluso devolver energía a la red.

Su interior es minimalista y tecnológico con materiales de buena calidad y un selector de marchas ubicado en la columna de dirección. Debajo de su larga pantalla flotante de 30 pulgadas (formado por tres pantallas de 12,3 + 5,3 + 12,3 pulgadas) se sitúan dos aireadores y una práctica rueda física para el volumen y los mandos del climatizador se componen de cuatro botones físicos muy cómodos. En cuanto a la capacidad de carga, los maleteros albergan 435 litros en el compacto y 490 litros en la berlina.

El sistema de infoentretenimiento permite reproducir contenidos de plataformas (Netflix, Disney+ y otras), y el sistema de audio cuenta con ocho altavoces de serie; el paquete Harman Kardon está disponible como opción y ofrece varios ambientes interiores, incluyendo un modo de descanso y un modo cine.

En cuanto a seguridad, incluye asistentes como el control de crucero inteligente, sistema de mantenimiento en carril, detección de fatiga, aparcamiento remoto y un 'Head-up Display' de 12 pulgadas.

Su precio, con todos los descuentos incluidos y el Plan Moves, se puede rebajar hasta los 26.400 euros.