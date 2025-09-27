Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Versatilidad y motorización eléctrica

Probamos el nuevo Kia EV4, 100% eléctrico, que ya está a la venta con dos carrocerías y autonomías de hasta 630 kilómetros a partir de 38.000 €

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La marca surcoreana Kia está actualmente muy bien colocada en el mercado de los coches eléctricos en España. Para Eduardo Divar, director general de la ... marca en España, «en el terreno de los eléctricos puros, nuestro modelo EV3 está siendo todo un éxito. Ahora ampliamos la familia con el EV4 y vamos a tener un último trimestre pleno de novedades, con el EV5 y alguno más que llegará a principio del próximo año», refieriéndose al EV2, que se prevé que llegue en noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Cuando la herencia no descansa en paz
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Versatilidad y motorización eléctrica

Versatilidad y motorización eléctrica