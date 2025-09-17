Vehículos 100% eléctricos asequibles y muy sostenibles

Barcelona Automobile, uno de los salones automovilísticos con mayor tradición de Europa fue el escenario donde Leapmotor presentó su gama donde sobresalío C10, que ofrece ... hasta 974 Km de autonomía en su versión REEV.

Con un exterior sólido y robusto, encarna una visión innovadora y diferente del SUV premium, realzada por su empaque y su elegancia En el interior, sus acabados y sus materiales cuidados hasta el último detalle envuelven una habitabilidad de referencia y brindan el mejor ambiente para unas tecnologías entre las más avanzadas del mercado en aspectos como el confort, la seguridad y las funciones de ayuda a la conducción.

Este modelo combina las prestaciones de una cadena de tracción 100% eléctrica, dotada de una batería de 28,4 kWh, que proporciona 145 Km de autonomía «cero emisiones», con un pequeño motor gasolina de 1.5 litros para ofrecer hasta 974 Km de autonomía extendida. Movido siempre por electricidad, cuando las reservas de energía van agotándose, el motor térmico entra en acción únicamente para recargar la batería sin necesidad de enchufar el vehículo.

Por su parte, el Leapmotor T03 compite por la movilidad urbana con un vehículo atractivo, espacioso y con 265 Km de autonomía, que se extienden hasta los 395 Km en ciclo urbano.

Con una batería de 37,3 kWh que proporciona 95 CV (70 kW) de potencia, cuenta con un sistema de carga rápida que permite alcanzar un 80% de su capacidad en sólo 30 minutos.

Al volante, se agradecen sus funciones de ayuda a la conducción, como el frenado automático de emergencia, la alerta de cambio involuntario de carril y el control de crucero adaptativo.

El T03 se comercializa desde 11.900 € y el SUV C10 desde 25.900 €, con las ayudas de 7.000 € del Plan Moves III incluida.