El universo Renault para cubrir todas las necesidades en la era eléctrica

El compromiso con la democratización de la movilidad eléctrica tiene nombre propio: Renault. La marca francesa continúa imparable en el impulso de su revolución eléctrica, que comprende una amplia y diversa gama de vehículos que se adaptan a todos los públicos y gustos de conducción.

Una gama E-Tech eléctrica que ha posicionado a la marca francesa como la segunda del mercado automovilístico que más eléctricos vende en el país y que está formada por modelos icónicos como Renault 5, Megane, Scenic y, como última gran novedad, Renault 4.

Con los objetivos de ayudar a romper las barreras de la compra de un coche eléctrico y de cubrir todas las necesidades de la era eléctrica actual, Renault ofrece a sus clientes el paquete de servicios y soluciones denominado E-Tech full electric plan que comprende un cargador doméstico, a través de Movibize Power Solutions y con instalación incluida, y la tarjeta Mobilize Charge Pass, que permite el acceso a más de 7.000 puntos de carga públicos en España y más de 500.000 en Europa.

R4, el gran protagonista

La incorporación más reciente a la gama electrificada de Renault es el R4 E-Tech eléctrico, que lidera el cambio de paradigma en la movilidad a través de la reinterpretación moderna de este icónico modelo. Nacido en los 60, registró gran éxito en su comercialización y continúa siendo el vehículo de la marca más vendido de la historia.

Más de medio siglo después, el modelo vuelve a escena con un objetivo similar al del modelo original: popularizar la movilidad, en este caso la movilidad eléctrica. Manteniendo su ADN original, Renault 4 E-Tech eléctrico se adapta a los tiempos actuales con un diseño retrofuturista y tecnología avanzada. Hablamos de un compacto versátil, 100 % eléctrico y conectado, ideal para el uso diario y las aventuras y escapadas, ofreciendo modularidad y comodidad.

Diseñado para ser versátil y polivalente, cuenta con una autonomía de hasta 400 kilómetros, un maletero de 420 litros, ingeniosos portaobjetos y una banqueta abatible. Su plataforma AmpR Small, específica para vehículos eléctricos, permite aprovechar todas las ventajas de la tecnología eléctrica y, además, incorpora tecnologías de seguridad (ADAS) y conectividad (openR link y reno, el avatar oficial de Renault), convirtiéndolo en el coche eléctrico compacto de una nueva generación.

Ampliar Renault 5 E-Tech eléctrico.

R5, un icónico renacido

Modelo icónico, Renault 5 consiguió, con su versatilidad y frugalidad, superar con éxito desafíos de su época original. Años después, regresa renacido para marcar su época y volver a hacer historia. Esta vez como Renault 5 E-Tech 100 % eléctrico, un vehículo que lo tiene todo para convertirse en el coche urbano de referencia de la transición eléctrica.

Con un diseño atractivo, una experiencia de conducción estimulante y un uso entretenido y sencillo de la tecnología eléctrica y digital, se trata de un vehículo que pretende ser económico, especialmente en su uso, agradable de conducir y fácil de utilizar en el día a día. Renault 5 E-Tech 100 % eléctrico dispone de un motor de 110 kW asociado a una gran batería de iones de litio de 52 kWh con química NMC que le confiere una autonomía de hasta 410 kilómetros.

Asimismo, otra de las grandes novedades de la marca es el R5 TURBO 3E E-Tech eléctrico. Otro icono modernizado hacia la electrificación, pero igual de eficaz, ingenioso y espectacular. Un modelo con motor de 280 kW que no reniega de nada y que, además de ser tan eficaz como su predecesor, retoma esas entradas de aire, alerón, líneas, colores... que le imposibilitan pasar de largo.

Ampliar Renault Scenic.

Scenic, para familias sostenibles

El coche familiar por excelencia de Renault también está disponible en versión electrificada. Se trata del nuevo Scenic E-Tech 100 % eléctrico, que se ha reinventado para convertirse en la punta de lanza de la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca francesa.

Diseñado para las familias, adaptado a su necesidad de viajar libremente y con total seguridad, este vehículo presume de un diseño atrevido, un tamaño reducido para su categoría y un espacio récord para los pasajeros. A esto se añade una batería compacta de hasta 87 kWh y un motor con potencia de hasta 160 kW (220 CV), que permite aprovechar al máximo una conducción dinámica y ágil.

Gama actualizada de Megane

El Megane E-Tech eléctrico luce nueva cara con una nueva gama actualizada que se enriquece con una versión esprit Alpine y con desarrollos tecnológicos como la función One Pedal -que permite controlar la aceleración y el frenado utilizando únicamente el pedal derecho- y el cargador bidireccional de 11 kW. Este sistema, combinado con el adaptador opcional de carga bidireccional V2L (vehicle-to-load), posibilita al vehículo suministrar energía equivalente a la de un enchufe de 220 V para alimentar dispositivos electrónicos.

Modelos para cubrir todas las necesidades y que encarnan la ambición de Renault por convertirse en una empresa al servicio de una transición justa hacia la movilidad sostenible y cero emisiones.

