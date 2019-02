Un tercio de conductores circulan con su mascota suelta DV Lunes, 4 febrero 2019, 10:54

Una nueva encuesta encargada por Ford muestra que uno de cada tres conductores con perros no viaja con su can de forma segura; las mascotas bloquean la visión delantera, tocan los controles e incluso saltan de las ventanillas de los coches. Ford diseñó el nuevo Focus Sportbreak familiar con la ayuda del perro del ingeniero René Berns, un pastor australiano llamado Emil, para acomodar el cajón para perros más grande disponible. En caso de accidente, los perros sueltos pueden salir disparados dentro del coche, lo que aumenta la probabilidad de lesiones, tanto para ellos mismos como para conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera. Hacerlo es un requisito legal en muchos países, y se reconoce que no sólo es más seguro para los animales, sino también para los conductores, pasajeros y otros usuarios de la carretera.