Tecnología de última generación

La tercera generación del Audi Q3 conserva las características de los modelos anteriores, de los que se han vendido más de dos millones de unidades en todo el mundo, como la versatilidad o el confort de conducción, a las que añade importantes innovaciones en términos de eficiencia, diseño o seguridad. Con dos carrocerías disponibles, SUV y Sportback, el nuevo Q3 cuenta con una nueva suspensión, funciones de iluminación adaptativas, un novedoso motor de combustión con tecnología de hibridación ligera y otro propulsor híbrido enchufable.

En el exterior, el Audi Q3 tiene un moderno diseño con una amplia parrilla y unos estilizados grupos ópticos. La tecnología micro-LED de estos últimos garantiza un contraste muy claro en la carretera, lo que presenta ventajas especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Además, la aerodinámica y la acústica general del vehículo se han mejorado considerablemente en comparación con su predecesor.

La edición S line está disponible como opción. Cuenta con paragolpes delantero y trasero específicos y elementos adicionales en Plata, así como llantas Audi Sport de 19 pulgadas e interior S line con asientos deportivos. Adicionalmente, también se puede optar por el acabado Black Edition, que incluye el paquete exterior en negro, llantas Audi Sport de 20 pulgadas o los cristales oscurecidos.

Por su parte, el habitáculo del nuevo Q3 ofrece más espacio de almacenamiento en la consola central y una mayor sensación de amplitud. La eliminación del selector de marchas en la consola central ha liberado espacio en esta zona, donde se ha aprovechado para colocar dos portabebidas y un gran compartimento de almacenamiento debajo del reposabrazos central, que es regulable en altura.

Además, la bandeja de carga inductiva refrigerada con 15 vatios de potencia, que incluye dos puertos USB-C, se puede cerrar con una tapa deslizante. En la parte trasera hay otros dos puertos USB-C adicionales.

La unidad de control del volante del nuevo Q3 integra dos nuevas palancas en la columna de dirección. La de la derecha sirve como selector de marchas, mientras que la de la izquierda controla las funciones de iluminación y los limpiaparabrisas. También por primera vez en un modelo Audi del segmento compacto es posible equipar cristales acústicos para las ventanillas delanteras, lo que mejora la insonorización interior, especialmente a altas velocidades. Además, de noche, varios paquetes de iluminación crean ambiente en el interior, mientras que las luces en el salpicadero y la consola central resaltan las líneas limpias del habitáculo.

El volumen del maletero es de 488 litros y, con el asiento trasero abatido aumenta hasta 1.386 litros. El Q3 tiene una capacidad de remolque de hasta 2.100 kg.

En cuanto a los motores, las versiones de acceso son el Q3 TFSI de gasolina de cuatro cilindros y 150 CV con tecnología de hibridación suave y el Q3 TDI, especialmente adecuado para recorrer largas distancias. Este último, con tracción delantera y cambio S tronic de siete velocidades, tiene una potencia de 150 CV y un par-motor de 360 newton-metro.

También está disponible el Q3 TFSI quattro con una potencia de 204 CV y 320 Nm de par. La versión más potente con motor de combustión es el Q3 TFSI quattro 265 CV, con un motor 2.0 de cuatro cilindros, cambio S tronic de siete velocidades y tracción quattro, que tiene 400 Nm de par. Por su parte, el Q3 híbrido enchufable es más potente y eficiente, con una potencia conjunta del sistema de 272 CV y una autonomía eléctrica de hasta 119 kilómetros. Las versiones híbridas enchufables del Q3 consiguen el distintivo 0 emisiones de la DGT y entran dentro del Plan MOVES III.

Además de una nueva suspensión de serie, que ofrece una mejor experiencia de conducción, el nuevo Q3 puede contar como opción con una suspensión deportiva.

Entre otras novedades de su equipamiento, el Audi Q3 dispone de una cámara interior que vigila al conductor y monitoriza posibles signos de somnolencia y falta de concentración. El asistente de conducción adaptativo plus del nuevo Q3, ayuda a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia establecida, así como a guiar el vehículo en el carril en determinados tramos de la ruta a velocidades de hasta 210 km/h.

Asimismo, el asistente de emergencia es capaz de tomar el control del vehículo si el conductor deja de reaccionar. En ese caso, el sistema conduce de forma autónoma el Audi Q3 hasta el arcén y lo detiene allí. El nuevo Audi Q3 tiene un precio de salida de 46.590 euros tanto para la versión TFSI con tecnología de hibridación suave como para la variante Q3 TDI. El precio del Q3 SUV e-hybrid parte desde 56.090 euros.