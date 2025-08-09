Taycan y Cayenne apuestan al negro

Porsche acaba de poner en el mercado la serie especial Taycan y Cayenne 'Black Edition'. Estas versiones, además de su diseño exterior e interior exclusivo, ... incorporan detalles de equipamiento de alta calidad. El Taycan también cuenta con una mayor autonomía, gracias a una batería de más capacidad, y está disponible con carrocería berlina y Sport Turismo. Para el Cayenne se puede elegir entre la versión SUV clásica o la elegante línea coupé, y tiene varias opciones de propulsión.

Detalles en negro

Los detalles en negro en el exterior y el interior realzan el aspecto deportivo y elegante de las versiones 'Black Edition'. En el Taycan, el paquete Sport Design, las molduras de las ventanillas laterales y la designación del modelo en la parte trasera están acabados en negro de alto brillo. Los retrovisores exteriores en esa misma tonalidad, en combinación con otros acabados de pintura exterior, están disponibles exclusivamente en este acabado. La franja trasera de luces con el logotipo Porsche iluminado en negro también es de serie, igual que el paquete de detalles interiores en negro, el paquete de almacenamiento y las molduras de aluminio cepillado en color negro e iluminadas de los umbrales de las puertas.

La batería Performance Plus, de mayor capacidad, disponible opcionalmente para los Taycan, Taycan 4 y Taycan 4S, también viene de serie en los modelos Taycan 'Black Edition'. La mayor capacidad energética bruta de 105 kWh beneficia tanto al rendimiento como a la autonomía. Por ejemplo, en la berlina deportiva básica, que desarrolla hasta 408 CV, la autonomía aumenta hasta los 668 kilómetros, es decir, 76 km (un 12%) más que la del modelo estándar.

Las versiones Cayenne llevan el paquete Sport Design, el paquete exterior, los retrovisores exteriores y el logotipo de Porsche, así como la denominación del modelo en la parte trasera en acabado negro brillante. El interior se realza con un paquete de aluminio negro cepillado. Porsche ha añadido otros muchos elementos al equipamiento de serie de estos modelos 'Black Edition'. Destacan el asistente de cambio de carril, el sistema 'Surround View' con asistente activo de aparcamiento, las llantas de 21 pulgadas con el escudo Porsche en color, los faros Matrix LED HD (tintados en el Cayenne 'Black Edition'), los proyectores LED en las puertas con el logotipo de Porsche, los asientos delanteros Comfort (con ajuste eléctrico de 14 posiciones y función de memoria) con el anagrama Porsche en los reposacabezas, el sistema de sonido envolvente BOSE® con Dolby Digital (con Electric Sport Sound en el Taycan), el paquete de almacenamiento y la tapicería de cuero liso negro. El Taycan también incorpora la designación exclusiva 'Black Edition' en la consola central.

Las entregas se realizarán durante este segundo semestre del año y han sido presentados en el Festival de la Velocidad de Goodwood, en el Reino Unido. El Cayenne está disponible desde los 135.000 euros.