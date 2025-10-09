El SUV híbrido másrobusto y bien equipado

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Dacia Bigster, es un SUV del competitivo segmento C, un grupo que engloba modelos medianos con una longitud de entre 4,4 y 4,7 metros. Cuenta con un espacio interior excepcional, diseñado para ofrecer un gran confort, con un amplio maletero y con asientos abatibles que permiten transportar objetos largos. Se trata asimismo de un vehículo versátil que dispone de auténticas capacidades todoterreno y muy eficiente, ya que tiene la etiqueta ECO de la DGT en todos los modelos de su híbrida gama de motorizaciones. El Dacia Bigster está a la venta con una gama de precios que empieza en 24.990 euros, precio de la versión Essential 140 ECO-G.

El nuevo Dacia Bigster ofrece una de las mejores habitabilidades interiores del segmento C-SUV, con capacidad para recibir cómodamente a bordo a 5 personas y su equipaje. Cuenta con un aislamiento acústico optimizado, climatización bi-zona, techo solar panorámico con apertura eléctrica y un equipo multimedia con 6 altavoces. También cabe resaltar su volumen de carga.

La seguridad del Bigster es otro de sus atractivos. Integra en todos los modelos: sistema de frenada de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, asistente de velocidad con detección de señales de tráfico, ayuda al aparcamiento trasero, señal de parada de emergencia, alerta de cambio de carril, alerta de detección de fatiga y llamada de emergencia. Un botón denominado «My Safety» permite al conductor personalizar estas funciones cada vez que arranca el vehículo.

El Dacia Bigster se ofrece con los acabados Essential, Expression , y en la gama superior Extreme, destinado a los amantes de las actividades al aire libre o Journey para los conductores que priorizan los viajes largos. En el exterior, destacan las aletas que protegen las ruedas, así como los faros y las luces traseras llevadas hacia los extremos del vehículo, que ayudan a reforzar la sólida silueta del Bigster. Su frontal es muy característico de Dacia con una gran parrilla negra brillante, en cuyo centro aparece el emblema de la firma. Además, las protecciones que recorren toda la carrocería, en los laterales, en los pasos de rueda y en la parte inferior de los paragolpes, son de un material reciclado muy duradero y resistente.

El Bigster monta llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas de diámetro de serie, y dispone también de llantas de 19 pulgadas como opción en el acabado superior Journey. Algunos acabados ofrecen una carrocería bitono con techo negro.

Por lo que respecta al habitáculo, toda la información relativa a la conducción se recoge en el cuadro de instrumentos digital y el sistema multimedia se ubica en una pantalla táctil central de 10 pulgadas. Una línea de color verde conecta estas dos pantallas, y favorece su integración visual con el salpicadero.

Según los niveles de acabado, el Dacia Bigster ofrece tres tipos de consola central para las plazas delanteras: baja, intermedia o, por primera vez en un Dacia, una consola alta que incorpora un reposabrazos con compartimento refrigerado, un cargador por inducción y un amplio espacio de almacenamiento. Para reforzar la ergonomía del puesto de conducción, una cuestión clave para la seguridad, en el acabado Journey la altura del asiento y la inclinación del respaldo son regulables eléctricamente de serie y el asiento cuenta con refuerzos lumbares. Tanto está versión como la Extreme también tienen un regulador de velocidad adaptativo de serie.

Polivalente y muy funcional

Entre otros elementos que subrayan la modularidad del Bigster se encuentra un nuevo sistema que permite colocar numerosos accesorios en lugares clave. Así, los puntos de fijación YouClip pueden sujetar un soporte para una tablet, una bolsa de almacenamiento, un soporte para un smartphone con o sin cargador por inducción, una percha o un ingenioso dispositivo que combina un portavasos, un gancho y una lámpara portátil. Además, la accesibilidad del Bigster se facilita gracias a la tarjeta manos libres y al portón trasero con apertura eléctrica. Este último, se puede activar de tres formas: mediante el botón situado en la puerta del maletero junto a la iluminación de la placa de matrícula, mediante el botón situado en el salpicadero o mediante el mando situado en la llave.

Por su parte, la función Easy Fold permite plegar fácilmente los respaldos de los asientos traseros desde el maletero, mediante dos mandos situados a la derecha y a la izquierda del espacio de carga. Una alfombrilla de goma para el maletero, robusta y fácil de limpiar, proporciona una protección ideal para el piso del espacio de carga. Cuando no se usa, esta alfombrilla se puede enrollar fácilmente para guardarla. Es de serie en el acabado Extreme y está disponible como accesorio para todos los Bigster. Además, a través de una aplicación fácil de usar, la función organizador del maletero permite apreciar las capacidades de carga de cada modelo y optimizar el almacenamiento del maletero.

Por lo que respecta a la gama de motorizaciones, el Bigster está equipado con nuevos motores de Dacia, todos con diferentes niveles de hibridación y que por tanto se benefician de la etiqueta ECO. Entre todos destaca el Bigster HYBRID 155, el primer modelo del grupo Renault que cuenta con este conjunto propulsor. Está compuesto por un motor gasolina de 4 cilindros que desarrolla una potencia de 107 caballos, dos motores eléctricos (un motor de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh y una caja de cambios automática electrificada.

El Dacia Bigster también está disponible con la versión HYBRID 140, un motor que combina la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja de velocidades automática, para ofrece hasta un 80% del tiempo de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico. Además, el arranque se realiza sistemáticamente en modo 100% eléctrico. Por su parte, la variante Bigster TCe 140 CV utiliza un motor de gasolina de 3 cilindros y 1.2 litros turboalimentado con un sistema de hibridación ligera de 48 V y una caja de velocidades manual de 6 marchas. El sistema de hibridación respalda al motor térmico durante las fases de arranque y aceleración, optimizando el placer de conducción y permitiendo reducir en torno a un 10% el consumo medio y las emisiones de CO2 respecto a un motor térmico de potencia equivalente. La frenada regenerativa permite recargar la batería de 48 V de forma totalmente imperceptible para el conductor.

Además, Dacia ofrece bicarburación gasolina y GLP en todos sus modelos térmicos. Es el caso del modelo ECO-G Bigster 140 ECO-G, que combina bicarburación e hibridación ligera de 48 V. Esta última asiste al motor de tres cilindros turboalimentado de 1.2 litros, ya funcione con gasolina o con GLP. Entre sus ventajas se encuentra su autonomía, de hasta 1.450 kilómetros, gracias a sus dos depósitos que contienen un total de 99 litros de carburante (50 litros de gasolina y 49 litros de GLP). Instalado debajo del piso del maletero, el depósito de GLP preserva el volumen de carga. El cambio de un carburante a otro es rápido y se realizada mediante un interruptor integrado en el salpicadero.

Completa la gama el Bigster TCe 130 4x4, diseñado para un uso off-road gracias a su transmisión integral combinada con una caja de cambios manual de 6 velocidades, al tiempo que optimiza la eficiencia con su hibridación ligera de 48 V.

Esta variante dispone de varios modos de conducción. En el modo Auto, la transmisión distribuye automáticamente el par entre los ejes delantero y trasero en función de la adherencia y la velocidad. La opción Snow optimiza las trayectorias en carreteras resbaladizas, mientras que el modo Sand se utiliza para circular por superficies blandas, como caminos embarrados o arenosos.

Las mejores capacidades todoterreno del Bigster en caminos difíciles se consiguen con el modo Off-Road, que distribuye automáticamente y de forma óptima el par entre las ruedas delanteras y traseras según las condiciones de agarre que se detecten y de la velocidad del vehículo. El modo Eco optimiza el consumo de carburante actuando sobre la climatización y el rendimiento del vehículo. La variante Bigster Extreme incluye también de serie un sistema de control de trayectoria en descenso de pronunciadas cuestas.