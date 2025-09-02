Stellantis ordena revisar airbags defectuosos en varios Opel: estos son los modelos afectados La compañía recomienda a los propietarios concertar una cita en cualquier concesionario oficial Opel para reemplazar el airbag del conductor

L. G. Martes, 2 de septiembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Stellantis ha lanzado una alerta para revisar y sustituir los airbags en varios modelos de Opel vendidos en España, tras detectar un posible deterioro en los infladores suministrados por Takata, proveedor japonés implicado en una de las mayores campañas de retirada de vehículos a nivel mundial.

La revisión afecta a vehículos fabricados entre 2003 y 2018, concretamente a los modelos KBM Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C y Zafira C. La compañía recomienda a los propietarios concertar una cita en cualquier concesionario oficial Opel para reemplazar el airbag del conductor. La intervención será gratuita y tendrá una duración aproximada de un día.

Modelo y fecha de fabricación Opel Astra | 2009-2018

Opel Cascada/Cabrio | 2012-2018

Opel Meriva | 2009-2017

Opel Mokka | 2011-2018

Opel Signum | 2005-2008

Opel Vectra | 2003-2008

Opel Zafira | 2011-2016

El problema reside en los infladores Takata, que pueden deteriorarse con el tiempo por la degradación de sus componentes químicos. «Esto puede hacer que algunos infladores se rompan con demasiada fuerza en un choque, capaces de causar lesiones graves o la muerte en el peor de los casos», explica Stellantis en la carta enviada a los clientes.

Aunque el fallo no implica un defecto generalizado en todos los airbags, la compañía subraya la importancia de la revisión para evitar riesgos en caso de accidente. Además, ha habilitado el número gratuito europeo 0080008251001 para consultas adicionales.

Los clientes que hayan recibido la notificación deben actuar cuanto antes: la sustitución preventiva es la única forma de garantizar la seguridad en carretera.

Temas

Opel